ABD genelinde hızla yayılan “Asya sıçrayan solucanı”, toprağın yapısını bozarak tarım ve doğa için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzmanlar, özellikle Kaliforniya başta olmak üzere ülke genelinde dikkatli olunması çağrısı yapıyor.

ABD’de birçok eyalette görülen istilacı “Asya sıçrayan solucanı”, bahçeleri ve hatta ormanları etkisi altına aldı. Tarım yetkilileri ve bilim insanları, bu türün ekosisteme verdiği zarar nedeniyle alarm durumuna geçti.

EN BÜYÜK ZARARI TOPRAĞA VERİYOR

Görünüşte sıradan bir solucan gibi olan bu tür, koyu gri veya kahverengi rengi ve baş kısmındaki beyaz bant ile ayırt ediliyor. Ancak asıl farkı davranışlarında ortaya çıkıyor. Tehdit altında kaldığında zıplayabilmesi ve kendini kurtarmak için kuyruğunu koparabilmesi dikkat çekiyor.

New York Post'ta bu solucanların en büyük zararı toprağa verdiği belirtiliyor. Toprağın yapısını bozarak hızla kurumasına neden olan bu canlılar, ‘besin fakirliği paradoksu’na yol açıyor. Toprakta besin bulunmasına rağmen bitkiler bu besinleri kullanamıyor. Özellikle kurak bölgelerde bu etki daha büyük sorunlara neden olabiliyor. Eşe ihtiyaç duymadan üreyebilen bu tür, hızla çoğalıyor. Toprakta bulunan küçük bir koza bile yeni bir istilanın başlaması için yeterli olabiliyor.

SADECE BİTKİLERİ TEHDİT ETMİYOR

Uzmanlara göre tehdit sadece bitkilerle sınırlı değil. Bu solucanların bazı kuş türleri ve semenderler için zararlı olabileceği, besin zincirini de olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Yetkililer, bu istilacı türün kontrol altına alınmaması halinde büyük bir çevre krizine yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmeleri ve toprak taşıma konusunda dikkatli olmaları isteniyor.

