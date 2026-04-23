Japonya’da baharın gelişiyle birlikte dünyanın en lüks meyvesi olan Yubari Kral Kavunu yeniden gündeme geldi. Her gün beyaz bir eldivenle saatlerce masaj yapılarak yetiştirilen bu meyvenin 2025 yılında tanesi yaklaşık 1 milyon Yene (yaklaşık 265.000 bin TL) satılırken, ürünlerin bu yıl da rekor fiyatlara satılması bekleniyor.

Baharın gelişiyle dünyada ilk hasat heyecanı yaşanırken, Japonya’nın “kral meyvesi” olarak bilinen Yubari Kral Kavunu bu yıl da yüksek fiyatıyla dikkat çekti. Ülkede lüksün simgesi sayılan bu özel meyve, her sezon olduğu gibi yine gündemin öne çıkan ürünlerinden biri oldu.

Yubari Kral Kavunu’nun yüksek fiyatının arkasında titiz bir üretim süreci bulunuyor. Açık arazide değil, sıcaklık ve nemin dijital sistemlerle kontrol edildiği seralarda yetiştirilen kavunlar, en küçük iklim değişikliğinde bile anında müdahale edilerek büyütülüyor.

Kral meyvesi olarak da biliniyor! Dünyanın en pahalısı: Her gün masaj yapılıyor, özel şapkası bile var

BU KAVUNLARA HER GÜN MASAJ YAPILIYOR

Meyvenin değerini belirleyen en önemli unsurlardan biri dış yüzeyindeki simetrik ağ yapısı. Çiftçiler, bu mükemmel görünümü elde etmek için kavunlara her gün beyaz eldivenlerle nazikçe masaj yapıyor. Ayrıca, güneşten zarar görmemeleri için her bir meyve özel kağıt şapkalarla korunuyor. En ufak bir leke veya kusur, kavunun değerini ciddi oranda düşürebiliyor.

YOĞUN ARAMASIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Yubari kavunu, yalnızca bakımıyla değil, lezzetiyle de öne çıkıyor. Volkanik mineraller açısından zengin toprakta yetişen kavunlar, özel sulama teknikleri sayesinde yumuşak dokulu ve aroması yoğun bir lezzet sunuyor. Dengeli şeker oranı ve kendine özgü kokusuyla öne çıkan bu meyve, Japon kültüründe aynı zamanda saygın bir hediye olarak kabul ediliyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hasadın ilk ürünleri açık artırmayla satışa çıkarıldı. 2026 sezonunda ilk iki kavunun yaklaşık 45 bin dolara (yaklaşık 2 milyon TL) alıcı bulması, Yubari Kral Kavunu’nun hem ekonomik hem de kültürel değerini bir kez daha gözler önüne serdi.

