23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Külliye’de çocukları ağırlayan Cumhurbaşkanı, kendisini görünce duygulanan çocuğa sarılıp ağladı. Çocukların bu ülkenin umudu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı “Sizleri seviyor, her birinize inanıyor, güveniyorum. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak. Hayatın her alanında birer yıldız gibi parlayacaksınız” dedi. Cumhurbaşkanı, okul saldırısında ölen Ayla öğretmen ve öğrencileri de anarak "Bu acı bizi zayıflatmaz aksine daha da güçlü dayanışma iradesi etrafında birleştirir" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sürerken, bir 23 Nisan geleneği olarak bu yıl da koltuklar, çocuklara devredildi. TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği gala programı öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çocukları Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde ağırladı. Çocuklarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı, onlarla sohbet etti.

Külliye’de 23 Nisan havası! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla buluştu: Her biriniz yıldız gibi parlayacak

CUMHURBAŞKANI'NI DA AĞLATTI

Daha önce Cumhurbaşkanı'nı görmek istediğini belirterek ağlayan çocuklardan biri, Cumhurbaşkanı ile buluşunca gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocuğun ağladığını gören Cumhurbaşkanı da duygusal anlar yaşarak ağladı. Daha sonra çocuğa sarılarak, sohbet etti.

"HEPİMİZİ ÜZEN İKİ OLAY YAŞADIK"

Cumhurbaşkanı “23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten kutluyorum. Sizlerin aracılığıyla tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum. Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı’nın 23 Nisan temalı konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

“BAYRAMINIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Bu anlamlı günde siz evlatlarımızı milletin evinde ağırlamanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı külliyemize hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle her birinizin gözlerinden öpüyor. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten kutluyorum. Sizlerin aracılığıyla tüm çocukların bayramını tebrik ediyorum.

“BU ACI BİZİ ZAYIFLATMAZ BİRLEŞTİRİR”

Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bu acı bizi zayıflatmaz aksine daha da güçlü dayanışma iradesi etrafında birleştirir ve kararlılığımızı pekiştirir. Sevgiyle, dayanışmayla ve ortak bir vicdanla büyüyen nesiller olarak hem kendi ülkemizde hem de dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç duyan herkes için iyiliği ve barışı çoğaltacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli egemenliğimizi, aziz milletimizi emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

“BİZİM UMUDUMUZSUNUZ”

Gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz.

“HER BİRİNİZE GÜVENİYORUM”

Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak. Bilimde, sanatta, sporda, siyasette, sivil toplumda yani hayatın her alanında birer yıldız gibi parlayacaksınız. Yeter ki hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Yeter ki kendinize güvenin, başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir. Bundan hiçbir şüphe duymadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor. Bunun samimi mücadelesini veriyoruz. Sizleri seviyor, her birinize inanıyor, güveniyorum. Hepinizin tek tek gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize, öğretmenlerinize ve üzerinizde emeği olan herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor. Hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı ömürler diliyorum.

