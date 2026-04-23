Çin’in başkenti Pekin’de orman yangını dumanına maruz kalan 87 yaşındaki bir adam, nefes darlığı ve halsizlik şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde yaşlı adamın nefes borusunun kapandığı görülürken, vücudundan çıkanlar doktorları bile şaşkına çevirdi.

Akıllara durgunluk veren olay, Çin’in başkenti Pekin’de bir orman yangınından sonra yaşandı. Yoğun dumana maruz kalan 87 yaşındaki bir adam, nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağırlaşan yaşlı hasta acil serviste detaylı incelemeye alındı.

DOKTORLAR BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yapılan kontrollerde adamın nefes borusu ve akciğerlerinde siyah, ağaç dalını andıran dal benzeri tıkaçlar bulunduğu belirlendi. Doktorlar bu oluşumların “bronşiyal kalıp” olduğunu ve nadir görülen “plastik bronşit” hastalığına işaret ettiğini açıkladı.

Mukus ve hücresel maddeden oluşan bu yapılar, solunum yollarını tıkayarak ciddi nefes darlığına yol açabiliyor. Uzmanlara göre bu durum, lenfatik sistemdeki sıvı akışının bozulmasıyla ortaya çıkıyor.

ACİL SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Hastanın oksijen seviyesi tehlikeli düzeye düştüğü için solunum cihazına bağlandı. Yapılan tetkiklerde ayrıca zatürre de tespit edildi ve buna yönelik tedavi başlatıldı. Bir hafta süren tedavinin ardından taburcu edilen hastanın solunumu iki haftalık takip sürecinde normale döndü. Uzmanlar, plastik bronşitin erken teşhis ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

New York Post’a göre tıkaçlar, lenfatik sistemdeki sıvı akışının bozulmasıyla oluşur, normalde beyaz kan hücreleri ve proteinleri taşıyan bu sıvı organlardan fazla sıvıyı toplayıp yeniden kan dolaşımına kazandırır. Akış düzgün olmadığında lenf sıvısı solunum yollarına sızarak nefes darlığı, göğüs ağrısı, ateş ve uzun süren öksürük gibi belirtilere yol açabilir. Bu durum erken evrede astımla karıştırılabilir ve ciddi vakalarda hayati risk oluşturabilir.

Tanı bronkoskopi, BT veya MR gibi yöntemlerle konur, gerekirse “mavi bronkoskopi” ile sızıntı yeri belirlenir ve tıkaçlar çıkarılır. Tedavi altta yatan nedene göre değişse de erken teşhis edildiğinde hastalığın seyri genellikle olumludur.

