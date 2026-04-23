Yürek sızlatan olay! Görme engelli adama servis çarptı, eşini gören yaşlı kadın bayıldı
Antalya’da öğrenci servisinin çarptığı görme engelli vatandaşın eşi, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı kadın “Ben sana gitme demiştim” diye ağlayarak yaralı eşinin başından ayrılmadı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Eski Hisar Mahallesi’nde apartmanın önündeki öğrencileri almak için geri manevra yapan öğrenci servisi, yolun karşısına geçmek için yola çıkan görme engelli Mustafa D.’ye çarptı.
BAŞINI YERE ÇARPTI
Mustafa D., çarpmanın etkisiyle düşerek, başını yere çarparak yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Görme engelli Mustafa D.’nin yaralandığını duyan eşi olay yerine koştu. Eşini kanlar içerisinde yatar vaziyette görünce fenalaşan kadın, baygınlık geçirdi.
EŞİ DE FENALAŞTI
‘Ben sana gitme demiştim’ diyerek gözyaşlarına boğulan yaşlı kadını vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaralanan Mustafa D. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alınırken, baygınlık geçiren eşi de olay yerine çağrılan bir başka ambulansla hastaneye götürüldü.