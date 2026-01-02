Kanada ulaştırma otoritesi, Vancouver–Delhi seferini yapacak Air India uçağında kalkış öncesinde alkol aldığı belirlenen pilotla ilgili soruşturma açılmasını istedi.

Kanada’nın ulaştırma otoritesi, Air India’da bir yolcu uçağı pilotunun uçuştan önce alkol aldığını tespit ederek havayolu şirketinin soruşturma başlatmasını talep etti. Vancouver Uluslararası Havalimanı’nda Kanada polisi tarafından yapılan iki nefes testinde, pilotun görev yapamayacak durumda olduğu tespit edildi. Transport Canada, Air India’ya gönderdiği yazıda olayı 'ciddi bir mesele' olarak nitelendirirken, yaptırım sürecinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Air India ise 23 Aralık tarihli Vancouver–Delhi seferinin son anda geciktiğini, pilotun görevden alındığını ve uçuşun başka bir pilotla gerçekleştirildiğini açıkladı. Şirket, soruşturma süresince pilotun uçuş görevlerinden uzaklaştırıldığını ve kural ihlallerine karşı “sıfır tolerans” politikası uygulandığını vurguladı.

Söz konusu uçağın 344 yolcu kapasiteli bir Boeing 777 olduğu belirtildi. Transport Canada, Air India’dan soruşturma bulgularını ve benzer olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri 26 Ocak’a kadar sunmasını istedi.

Air India, haziran ayında 260 kişinin hayatını kaybettiği Boeing 787 Dreamliner kazasının ardından yoğun denetim altında tutuluyor. Kanada’da pilotlar için geçerli kurallara göre ise, uçuş öncesindeki 12 saat içinde alkol tüketmiş bir pilotun uçak kullanması yasak.

