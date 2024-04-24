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Alman aşırı sağcı siyasetçinin başı casusluk soruşturmasıyla dertte: Yardımcısı tutuklandı!

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
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Alman aşırı sağcı siyasetçinin başı casusluk soruşturmasıyla dertte: Yardımcısı tutuklandı!

Dünya Haberleri  / Reuters

Alman polisi, aşırı sağcı Alman siyasetçi Maximilian Krah'ın yardımcısını Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle tutukladı.

Almanya'da savcılıktan yapılan açıklamada, Alman siyasetçi Maximilian Krah'ın yardımcısı Jian G'nin, Avrupa Parlamentosu'nun çalışmaları hakkında Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'na (MSS) defalarca bilgi aktardığı şüphesinin bulunduğu belirtildi. Tutuklama, Avrupa'da Haziran ayında yapılacak AB seçimleri öncesinde demokrasinin tehdit altında olduğuna dair uyarılara yol açarken, Pekin'de öfkeye yol açtı.

Maximilian Krah, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin önde gelen adayı konumunda bulunuyor.

"ÇİNLİ MUHALİF KİŞİLERİ" FİŞLEDİ İDDİASI

Savcılar, Jian G'nin Pazartesi günü geç saatlerde Dresden'de tutuklandığını ve dairesinin arandığını söyledi. Ocak ayında Avrupa Parlamentosu'nun müzakereleri ve kararları hakkında haber yapmanın yanı sıra, Almanya'daki Çinli muhalefet figürleri hakkında da casusluk yaptığı iddia edildi.

DEMOKRASİYE SALDIRI

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, casusluk iddialarının "son derece ciddi" olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Çin istihbaratına yönelik olarak Avrupa Parlamentosu içinden casusluk yapıldığı doğrulanırsa bu, içeriden Avrupa demokrasisine yönelik bir saldırıdır" dedi.

"Böyle bir personeli çalıştıran herkes sorumluluk taşır" diye ekledi. "Bu davanın kesin olarak aydınlatılması gerekiyor. Tüm bağlantıların ve arka planın aydınlatılması gerekiyor.”

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Reuters
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