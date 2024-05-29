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Almanya Avrupa'da çıkması beklenen savaş için yeniden karar aldı! Konuşlu askerlerin süresi uzatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almanya Avrupa&#039;da çıkması beklenen savaş için yeniden karar aldı! Konuşlu askerlerin süresi uzatıldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO'nun Kosova-Sırbistan arasındaki gerginliği önlemek için bölgeye gönderdiği askerler hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Almanya, Kosova'da konuşlu askerlerin görev süresini uzattığını duyurdu.

Almanya, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nde (KFOR) bulunan askerlerinin görev süresini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Bakanlar Kurulu, KFOR'daki Alman askerlerinin görev süresini 1 yıl daha uzatma kararı alırken personel sayısını 400 olarak sınırlandırdı.

Kosova'da halihazırda görev yapan Alman askeri sayısının 290 olduğu kaydedildi. Bakanlar Kurulu kararının Federal Meclisin onayından geçmesi gerekiyor.

Alman ordusu 12 Haziran 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor. Kosova'da 28 ülkeden toplam 4 bin 800 asker görev yapıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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