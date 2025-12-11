Almanya'da camilere yönelik saldırılar sürüyor. Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kentinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, iki gün içinde 3 camiye saldırı gerçekleştirdi. Duvarlara ise İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması olan IDF yazısı yazıldı.

Almanya'nın Hannover kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı üç ayrı caminin camları kırıldı. Hafta başından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) İlim İrfan Camisinin camları kırıldı, DİTİB Hannover Merkez Camisi ile İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatı (IGMG) Ayasofya Camii'nin dış cephelerine sprey boya ile İsrail'i destekleyen yazılar yazıldı.

Ayrıca cami duvarlarına İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin kısaltması olan IDF yazısı yazıldı.

CAMİ DERNEKLERİ GÜVENLİK GÜÇLERİ İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Saldırıların ardından cami dernekleri güvenlik güçleriyle irtibata geçerek fail veya faillerin bulunmasını talep etti. Türk resmi makamları da Türk cami ve derneklerinin güvenlik önlemlerinin artırılması için girişimde bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya camilere yönelik saldırılara tepki gösterdi. Sırakaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hannover'de iki günde üç ibadethaneye yapılan İslam düşmanı ve ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yetkililer ibadethanelerin güvenliğini sağlamalı ve failleri derhal adalete teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

Hannover'de camilere yönelik saldırılara ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

