Almanya'dan katliama skandal savunma! İsrail'i haklı buldular

İsrail ordusunun Gazze'de sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıyı çok sayıda ülke kınarken, Almanya'dan tam tersi bir açıklama geldi. Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Buechner, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır" dedi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki zulmünü sürdürüyor. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bini bulurken, can kayıplarının büyük çoğunluğunu ise kadın ve çocukların oluşturduğu belirtiliyor.

Sivillerin sığındığı alanlardaki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, son olarak 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'nu hedef aldı. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Hain saldırıya çok sayıda ülkeden kınama gelirken, Almanya ise "kendini savunma hakkı" olduğu gerekçesiyle İsrail'in saldırısını savundu.

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Sahadaki gerçeklik Hamas'ın okulları, hastaneleri ve anaokullarını komuta merkezi olarak kullanıp konuşlanmasını ve Gazze Şeridi halkını tamamen kendi iradeleri dışında kalkan olarak istismar etmesini de içermektedir. Bu da bu durumun üzücü bir gerçeğidir" ifadelerini kullandı.