Altı yaşında çocuk felci geçirdi... 72 yıl boyunca bu tankın içinde yaşadı

Çocuk felcinden sağ kurtulan ve 70 yılı aşkın süredir demir akciğerde kalan Paul Alexander, 78 yaşında hayata veda etti.

MEHMET EMİN ARVAS'IN HABERİ

ABD’de Paul Alexander, son derece sıra dışı bir hayat yaşadı. Altı yaşındayken 1952’de çocuk felci geçiren ve boyundan aşağısı felç olan Alexander, akciğerlerini dolduran mukustan dolayı hemen ameliyata alındı ve ameliyattan uyandığında kendisini metal bir mekanizmanın içinde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Pazartesi günü hayatını kaybeden adamın bütün ömrü “demir akciğer” denilen bu tankın içinde geçti.

İçinde bulunduğu dev cihaz, ciğerine hava çekilmesi ve daha sonra bunun dışarı verilmesini sağlıyordu.

1960’larda modern suni solunum cihazları geliştirildi ama Alexander “alıştığını” ifade ederek tankta kalmaya devam etti.

KURBAĞA NEFESİ İLE ARA ARA DIŞARI ÇIKTI

Alexander zamanla ‘kurbağa nefesi’ adı verilen, insanların ciğerlerini kullanmak yerine boğazlarıyla havayı yutmalarına imkân tanıyan bir teknik öğrendi ve bu da ona cihazın dışında kısa süreler kalmasını sağladı.

ÖNCE ÜNİVERSİTE OKUDU SONRA AVUKATLIK YAPTI

O da bu kısa süreli çıkışlarla üniversite okudu ve avukat olmayı başardı, hatta bir davada da avukatlık yaptı. Bir kitap da yayımlayan Alexander’ın hikâyesi çok yayıldı ve azmi çoğu kişi için örnek oldu.