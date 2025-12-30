Ankara’da kritik zirve: Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san ile bir araya geldi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetiyle Ankara’ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na’san’ı kabul etti. Görüşmede Orgeneral Bayraktaroğlu da hazır bulundu.
GÜNDEMDE SDG’NİN ENTEGRASYON SÜRECİ
Güvenlik kaynaklarına göre toplantının ana gündem maddelerinden biri, terör örgütü PKK’nın uzantısı SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonu olacak.
SDG’ye tanınan süre bitiyor. Örgüt aptığı açıklamada ziyaretin iptal edilmediğini, yalnızca lojistik ve teknik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini ileri sürmüştü.
SAHİL HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR
Öte yandan Lazkiye ve Tartus’ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Lazkiye’de yaşanan olaylarda dört kişi hayatını kaybederken, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ayrıntılar geliyor...