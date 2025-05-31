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Ateşkes cevabına ABD'den sert eleştiri: "Kabul edilemez, 60 günlük ateşkesin tek yolu bu"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ateşkes cevabına ABD&#039;den sert eleştiri: &quot;Kabul edilemez, 60 günlük ateşkesin tek yolu bu&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas'ın kabul ettiği ateşkes anlaşmasına yönelik ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'dan açıklama geldi. Witkoff, Hamas'ın cevabını "kabul edilemez" bulduğunu söyledi.

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump’ın garantörlüğünde sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmasıyla, Gazze'de İsrail'in soykırım saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler için yeniden ateşkes umudu yeşermişti. 

ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın cevabını "kabul edilemez" bulduğunu söyledi.

HAMAS'IN CEVABI KABUL EDİLEMEZ

Witkoff, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas'ın ABD'nin önerisine verdiği cevabı aldım. Hiç bir şekilde kabul edilemez ve bizi sadece geriye götürüyor." ifadelerine yer verdi.

HAMAS ÇERÇEVE ÖNERİYİ KABUL ETMELİ

Özel Temsilci Witkoff, Hamas'a yeni bir mesaj gönderdiği paylaşımında, "Hamas, önümüzdeki hafta hemen başlayabileceğimiz dolaylı (arabulucu) görüşmelerin temeli olarak sunduğumuz çerçeve önerisini kabul etmeli." ifadelerini kullandı.

60 GÜNLÜK ATEŞKESİN TEK YOLU BU

Witkoff, ölen ve hayatta kalan esirlerin yarısının ailelerine döneceği dolaylı görüşmelerin kalıcı olması için 60 günlük bir ateşkes sağlanmasının tek yolunun bu önerinin kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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