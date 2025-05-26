ABD geri adım attı! Hamas kabul etmişti, Witkoff ateşkesi yalanlandı

Hamas'ın, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu Gazze’de ateşkes planını kabul ettiği açıklanmıştı. ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, söz konusu haberleri yalanladı. Filistinli bir yetkili, ABD'yi geri adım atmakla suçladı.

Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump’ın garantörlüğünde sunulan ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmasıyla, Gazze'de İsrail'in soykırım saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler için yeniden ateşkes umudu yeşermişti.

ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkesin kabul edildiğine yönelik iddialara yalanladı. Filistin ise ABD'yi geri adım atmakla suçladı.

WİTKOF ATEŞKESİ YALANLADI

ABD basınına konuşan Witkoff, Hamas’ın ateşkes önerisini kabul ettiği yönündeki haberleri yalanlayarak, "Hamas'tan gördüğüm şey hayal kırıklığı oluşturdu ve tamamen kabul edilemez" dedi.

Witkoff, ayrıca İsrail’in geçici ateşkes ve hayatta olanlar ile ölen rehinelerin yarısının serbest bırakılması, kalıcı ateşkese giden yolda kapsamlı müzakerelerin başlatılmasını kabul ettiğini belirterek, "Bu anlaşma masada. Hamas bunu kabul etmeli" dedi.

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ABD GERİ ADIM MI ATTI?

Adı açıklanmayan bir Filistinli yetkili, Witkoff'u geri adım atmakla suçlayarak, Witkoff'u ateşkes önerisi konusunda fikrini değiştirdiğini ve arabuluculara Hamas'ın sunduğu önerilerin kendisi için kabul edilebilir olmadığını bildirdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Filistinli kaynaklar, Witkoff'un ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini iddia etmişti. Anlaşma kapsamında, 70 günlük ateşkes karşılığında hayatta olan 10 İsrailli rehinenin 5'i ilk gün, 5'i ise 60’ncı günde iki grup halinde serbest bırakılacağı öne sürülmüş, İsrail'in Gazze Şeridi'nden kısmi olarak geri çekileceği iddia edilmişti.

Hamas tarafından serbest bırakılan rehinelere karşılık ise İsrail tarafının da uzun süre hapis yatmış en az 100 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı, ateşkesin ilk günüden itibaren Gazze'ye şartsız ve koşulsuz insani yardım girişine izin verileceği öne sürülmüştü.