Atina’da eğitime hava engeli! Okullar yarın uzaktan olacak
Yunanistan’ın başkenti Atina’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Attiki bölgesindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın dersler uzaktan yapılacak.
Yunanistan'ın Attiki bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilecek.
- Attiki Bölgesi'ndeki (Atina dahil) okullar yarın yüz yüze eğitime ara verecek.
- Kararın nedeni kuvvetli yağış ve rüzgar gibi olumsuz hava koşullarıdır.
- Eğitim, uzaktan eğitim modeliyle çevrimiçi olarak sürdürülecek.
- Bu karar Attiki Bölge Valiliği tarafından alındı.
Yunanistan’da olumsuz hava şartları eğitimde değişikliğe neden oldu. Başkent Atina’nın da yer aldığı Attiki bölgesinde, kötü hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
DERSLER UZAKTAN YÜRÜTÜLECEK
Attiki Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için okulların kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada, eğitimin uzaktan eğitim modeliyle çevrim içi olarak sürdürüleceği ifade edildi.
Yunan basınından Miçotakis'e Ankara uyarısı! "Türkiye karşısında bedel ödüyoruz"
KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yunanistan Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın Atina ve çevresinde kuvvetli yağış etkili olacak. Ayrıca rüzgarın zaman zaman saatte 55 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği, bu nedenle ulaşımda ve günlük yaşamda aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.