Yunanistan’ın başkenti Atina’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Attiki bölgesindeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın dersler uzaktan yapılacak.

Yunanistan’da olumsuz hava şartları eğitimde değişikliğe neden oldu. Başkent Atina’nın da yer aldığı Attiki bölgesinde, kötü hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

DERSLER UZAKTAN YÜRÜTÜLECEK

Attiki Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin güvenliği için okulların kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada, eğitimin uzaktan eğitim modeliyle çevrim içi olarak sürdürüleceği ifade edildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yunanistan Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın Atina ve çevresinde kuvvetli yağış etkili olacak. Ayrıca rüzgarın zaman zaman saatte 55 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği, bu nedenle ulaşımda ve günlük yaşamda aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

