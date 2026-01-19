Atina’nın hareket alanı giderek daralıyor. Yunan basınının da yer verdiği değerlendirmelere göre Atina yönetimi, Türkiye karşısında askeri denge kurmakta zorlanırken, Washington’dan beklediği açık ve güçlü desteği de alamıyor.

Türkiye’nin uyarılarına rağmen Ege’de tek taraflı adımlarını sürdüren Yunanistan, Ege politikasında giderek daralan bir manevra alanıyla karşı karşıya.

Yunan basınının önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Atina yönetiminin hem Türkiye hem de müttefikleri karşısında zorlandığını yazdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, parlamentoda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kararlı duruşuna rağmen Yunanistan’ın karasularını genişletme ve Ege’de ikinci bir deniz parkı kurma planlarından söz etmişti.

Yunan basınına göre Atina, Türkiye karşısında yalnızca söylem üretirken, Ankara sahada, masada ve diplomaside üstünlüğünü koruyor.

Atina yönetimi, Türkiye karşısında askeri denge kurmakta zorlanırken, Washington’dan beklediği açık ve güçlü desteği de alamıyor.

ABD VE İSRAİL FAKTÖRÜ ATİNA’YI DAHA DA ZORLUYOR

Kathimerini’de yer alan analizlerde, Yunanistan’ın yalnızca Türkiye ile değil, ABD ve İsrail ekseninde de baskı altında olduğu ileri sürüldü.

Washington’un, Ankara ile arabuluculuk girişimleri Atina’da ciddi şekilde endişelere neden olduğu aktarılırken, Yunanistan ve ABD hattında yeni krizlerin ortaya çıktığı öne sürüldü.

TRUMP'TAN MİÇOTAKİS'E UYARI

Trump'ın Yunanistan’ın İsrail ve Fransa’dan silah almasına sıcak bakmadığı belirtildi.

Yunan basınına göre Washington, “Atina’nın son yıllarda silah alımlarında Fransa ve özellikle İsrail’e ağırlık vermesinden memnun değil.” ABD tarafının, İsrail savunma sistemlerine yönelimin “Amerikan savunma sanayisini ikinci plana ittiği” gerekçesiyle rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, Yunanistan’ın İsrail teknolojisine dayanan “Achilles Shield” hava savunma projesini hızlandırmasının ve PULS roket sistemleri alımının, “Washington’da tepkiyle karşılandığı” ifade edildi. Buna karşılık Atina’nın, ABD ile denge kurmak için F-35 siparişini artırmayı ve yeni C-130 uçakları almayı ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi:

"Yunanistan milyarlarca euroluk silahlanma hamlelerine rağmen Türkiye karşısında caydırıcılık oluşturamadı. Ortaya çıkan tablo Atina’yı daha saldırgan ama bir o kadar da kırılgan hale getirdi."

Yunan yazar "Yunanistan’ın, ABD’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan geniş jeopolitik planlarında Doğu Akdeniz’de üstleneceği rol” ile enerji alanındaki işbirliği ve Amerikan silahlarına daha fazla kaynak ayırma isteği, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması muhtemel bir görüşmenin ana gündem başlıkları arasında yer alıyor." dedi.

Ancak Yunan medyası, “böyle bir görüşmenin Atina’nın kontrolü dışındaki faktörlere bağlı olduğunu” ve Trump yönetiminin öncelikleri nedeniyle belirsizliğini koruduğunu vurguladı. Washington açısından bakıldığında ise Yunanistan’ın, “bazı kritik uluslararası dosyalarda AB’nin sert çekirdeğinden farklı bir çizgi izlediğinin açıkça görüldüğü” ifade edildi.

