Ege’de tansiyon bilinçli biçimde yükseltiliyor. Yunan Savunma Bakanı Dendias, karasuları üzerinden Türkiye’yi açıkça tehdit etti.

30 yılı aşkın süredir Ege’de gerilimi diri tutan Atina, ithamlarını üst perdeden seslendirmeye devam ediyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’yi doğrudan hedef alan açıklamalarla Ege’de yeni bir gerilim başlığını gündeme taşıdı.

Dendias, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasularını genişletme hakkını saklı tuttuğunu söyledi ve bu konunun Türkiye ile müzakereye açık olmadığını dile getirdi.

Türkiye’nin 1995’ten bu yana geçerli olan casus belli kararına değinen Dendias, "Casus belli’yi tartışma konusu olarak kabul etmiyoruz. Bu konuda müzakere edemeyiz. Uluslararası hukuk bu hakkı tanıyor ve bu egemenlikle ilgili bir konudur. Karasularını genişletmek tek taraflı hakkımız"" ifadelerini kullandı.

Atina’dan haddini aşan sözler! Yunan Savunma Bakanı 'karasularını genişleteceğiz' dedi

Dendias, Yunan televizyonu Open’a verdiği röportajda, Ege Denizi’ndeki karasularının genişletilmesini Yunanistan’ın “egemenlik hakkı” olarak gördüğünü ilan etti. Söz konusu adımın ne zaman atılacağına ilişkin takvim vermeyen Dendias, kararın tamamen Yunanistan’ın ulusal çıkar değerlendirmesine bağlı olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan’ın daha önce İyon Denizi’nde benzer bir adım attığını hatırlatan Dendias, Ege için de aynı hakkın saklı tutulduğunu dile getirdi.

CASUS BELLİ RESTİNE MEYDAN OKUMA

Öte yandan Dendias, Türkiye’nin karasularının genişletilmesini savaş sebebi sayan tutumunu hedef aldı. Bu konunun tartışılamayacağını söyleyen Yunan bakan, casus belli yaklaşımını kabul etmediklerini ifade etti: "Türkiye'ye karşı zayıf değiliz"

Ankara’dan kendisine yöneltilen eleştiriler için ise, "Bunlar ciddi konular değil. Bir ülkenin başka bir ülkenin iç işlerine müdahale etmesi geleneksel değildir. Yunanistan’ın dış politikada tek bir ulusal duruşu vardır" yorumunda bulundu

Türkiye’nin Yunanistan’ın iç işlerine karıştığını ima eden açıklamalar yapan Dendias, Atina’nın dış politikada tek ses olduğunu söyledi.

Türkiye’deki siyasi tartışmalara atıf yapan Dendias, Yunanistan’ın bu tür yaklaşımlardan bilinçli olarak uzak durduğunu öne sürdü.

"ESKİ BAŞBAKANLAR TÜRKİYE'YE SAYGI DUYDU"

Dendias, eski başbakanlar Kostas Karamanlis ve Antonis Samaras’ın Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair görüşlerine saygı duyduğunu söyledi. Her iki isimle de temas halinde olduğunu belirten Dendias, Atina’nın ulusal meselelerde ortak bir çizgide hareket ettiğini savundu.

İsrail ile ilişkiler konusuna da değinen Dendias, "İsrail Devleti ile bir mutabakatımız var. Bu mutabakatlar başkalarına karşı kullanılmak için kurulmaz. Umarım Türkiye’nin de bu tür işbirliklerine dahil olacağı günler gelir" ifadelerini kullandı.

Atina’dan haddini aşan sözler! Yunan Savunma Bakanı 'karasularını genişleteceğiz' dedi

TÜRKİYE’NİN TAVRI NET: CASUS BELLİ KARARI GEÇERLİ

Türkiye, Ege Denizi’nde Yunanistan’ın karasularını tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletmesine kesin şekilde karşı çıkıyor. TBMM’nin 1995 yılında aldığı karar uyarınca, böyle bir adım Türkiye açısından savaş sebebi sayılıyor ve bu karar hala geçerliliğini koruyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası