Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa Birliği'nden Mısır'a 'aşamalı' mali destek! Tek seferde kredi olarak verecekler

Avrupa Birliği'nden Mısır'a 'aşamalı' mali destek! Tek seferde kredi olarak verecekler

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa Birliği&#039;nden Mısır&#039;a &#039;aşamalı&#039; mali destek! Tek seferde kredi olarak verecekler

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği, mali durumu ve finansman ihtiyacı son dönemde kötüleşen Mısır'a ilk aşamada 1 milyar euro olmak üzere 2027 yılına kadar toplam 5 milyar euroluk destek sağlayacak.

 

Avrupa Birliği (AB), Mısır ekonomisine yardımcı olmak için harekete geçti. Mali durumu ve finansman ihtiyacı son dönemde kötüleşen Mısır'a, ilk aşamada 1 milyar eurouk yardım yapılacak.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardımın kabul edildiği ve bu yardımın Mısır ekonomisinin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak için sağlanacağına işaret edildi.

TOPLAM YARDIM 5 MİLYAR EUROYU BULACAK

Açıklamada, 1 milyar euroluk mali yardımın ilk aşama olduğu, ikinci aşamada 2024-2027 dönemi için 4 milyar euro kaynak daha sağlanacağı ifade edildi.

Finansal destek tek seferde kredi şeklinde verilecek. Öte yandan bunun, Mısır'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile insan hakları gibi alanlarda somut adımlar atmayı sürdürmesi koşuluyla sağlanacağı bildirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

AB Komisyonu, geçen ay Mısır'a toplam 5 milyar euroluk bir mali yardım operasyonu teklifi hazırlamıştı.

Yardım kararı ise AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Pelin Karahan, Bahar dizisine konuk oluyor: İşte canlandıracağı karakter
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Norveç'te bir 'intihal' istifası daha - DünyaNorveç'te bir 'intihal' istifası dahaRusya'dan barış için Türkiye vurgusu! İstanbul'daki anlaşma müzakereleri başlatabilir - DünyaRusya'dan barış için Türkiye vurgusu!İtalya'daki faciada kayıp son işçilerin de cesetleri bulundu - Dünyaİtalya'daki faciada kayıp son işçilerin de cesetleri bulunduRusya'dan ABD ve Fransa'ya rest çeken Nijer'e askeri yardım - DünyaRusya'dan ABD ve Fransa'ya rest çeken Nijer'e askeri yardımİsrail basın mensuplarına saldırdı, TRT ekibi hedef alındı! Siyasilerden peş peşe tepkiler - Dünyaİsrail basın mensuplarına saldırdı, TRT ekibi hedef alındıKırgızistan'dan Rusya'ya nota! Müsteşarın evini bastılar - DünyaKırgızistan'dan Rusya'ya nota! Müsteşarın evini bastılar
Sonraki Haber Yükleniyor...