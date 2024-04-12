Avrupa Birliği'nden Mısır'a 'aşamalı' mali destek! Tek seferde kredi olarak verecekler

Avrupa Birliği (AB), Mısır ekonomisine yardımcı olmak için harekete geçti. Mali durumu ve finansman ihtiyacı son dönemde kötüleşen Mısır'a, ilk aşamada 1 milyar eurouk yardım yapılacak.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Mısır'a yönelik hazırlanan makro finansal yardımın kabul edildiği ve bu yardımın Mısır ekonomisinin istikrara kavuşturulmasına yardımcı olmak için sağlanacağına işaret edildi.

TOPLAM YARDIM 5 MİLYAR EUROYU BULACAK

Açıklamada, 1 milyar euroluk mali yardımın ilk aşama olduğu, ikinci aşamada 2024-2027 dönemi için 4 milyar euro kaynak daha sağlanacağı ifade edildi.

Finansal destek tek seferde kredi şeklinde verilecek. Öte yandan bunun, Mısır'ın demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile insan hakları gibi alanlarda somut adımlar atmayı sürdürmesi koşuluyla sağlanacağı bildirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

AB Komisyonu, geçen ay Mısır'a toplam 5 milyar euroluk bir mali yardım operasyonu teklifi hazırlamıştı.

Yardım kararı ise AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.