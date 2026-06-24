Almanya'da makinistler ile kontrol merkezi arasındaki bağı koparan ve Avrupa standardı olan GSM-R sistemindeki sorun nedeniyle istasyonlardaki dijital panolarda "Lütfen trenlere binmeyin" uyarıları yayınlandı.

Almanya demiryolu ağında meydana gelen büyük bir iletişim sistemi arızası, ülkedeki tüm trenlerin durmasına yol açtı.

Ülke genelinde binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Seyahat etmek isteyen binlerce kişi varış noktalarına nasıl ulaşacaklarını öğrenmek için danışma masaları önünde metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu.

Avrupa ülkesindeki istasyonlarda binmeyin uyarısı verildi! Tüm tren seferleri aniden durduruldu

İSTASYONLARDAKİ EKRANLARDA KORKUTAN BT UYARISI

Münih ana tren istasyonu başta olmak üzere ülke genelindeki tüm bilgi ekranları yolcuları trenlere binmemeleri konusunda uyardı.

İstasyonlardaki dev dijital panolarda "Lütfen trene binmeyin. Ülke çapında tren seferleri yapılmamaktadır. Sorunu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" yazıları yer aldı.

Yolculara "Münih metropol bölgesinde, mümkün olduğunca lütfen MVG toplu taşıma araçlarını kullanın!" çağrısı yapıldı.

Başta Münih olmak üzere Berlin ve diğer büyük şehirlerdeki Almanya tren seferleri tamamen felç oldu.

DEUTSCHE BAHN CEO'SU EVELYN PALLA: ACİL DURUM SİSTEMİ SAYESİNDE DURUMU STABİLİZE ETTİK

Ülkenin ana demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn, kesintiyi ilk kez bildirdikten yaklaşık iki buçuk saat sonra, saat 01.00'den kısa bir süre önce sorunun çözüldüğünü ve hizmetin adım adım yeniden başladığını duyurdu. Şirket, "Teknisyenlerimiz sorunu çözmek için var güçleriyle çalışıyor" açıklamasını yaptı. Öte yandan kesinti süresince mağdur olan yolculara taksi ve otel kuponları dağıtıldı.

AVRUPA STANDARTLARINDAKİ GSM-R SİSTEMİ TAMAMEN ÇÖKTÜ

İletişimi tamamen koparan arıza, Global System for Mobile Communications–Railway (GSM-R) isimli sistemde yaşandı. Bu dijital ağ, tren makinistleri ile kontrol merkezleri arasındaki iletişim dahil olmak üzere demiryollarının işletilmesi için gerekli ses ve veri hizmetlerini sunuyor. Avrupa Birliği Demiryolları Ajansı’na göre bu sistem, 2000 yılından bu yana demiryolu işletmeciliği için ortak bir standart olarak Avrupa genelinde uygulanıyor.

ALTYAPI SORUNLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Alman demiryolu sistemi geçmişte nadiren de olsa tüm trenlerin veya trenlerin çoğunun seferlerini durdurmuştu, ancak bu durum daha önce teknik nedenlerden ziyade fırtınalar yüzünden gerçekleşmişti. Son yıllarda ülkede tren gecikmeleri ve aksaklıklarla ilgili şikayetler giderek artıyor. Devlete ait şirket, performansını iyileştirmek amacıyla yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından, ana güzergahlarda kapsamlı ancak ulaşımı aksatan bakım çalışmalarına başladı.

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