Avrupa ülkesinden İstanbul Sözleşmesi kararı! Çekya başlamadan son noktayı koydu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından Avrupa ülkesinden dikkat çeken bir karar geldi. Çekya, İstanbul sözleşmesini kadın ve erkek rollerine meydan okuduğu gerekçesiyle reddetti.

Türkiye 2021 yılında aileyi tehdit ettiği gerekçesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararı almıştı. Kararın ardından İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin Avrupa ülkesinden çarpıcı bir karar geldi. Çekya senatosu, 7 saat süren tartışmaların ardından İstanbul Sözleşmesi’ne onay vermedi.

ÇEKYA İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE ONAY VERMEDİ

Çekya, Avrupa Konseyi'nin kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin olan İstanbul Sözleşmesi’nin onaylamadı. Çekya senatosunda 7 saat süren oturumda, 71 senatörden 34'ü sözleşmeye evet derken, sözleşmenin kabul edilmesi için gereken 36 oya ulaşılamaması nedeniyle sözleşme onaylanmadı.

“KADIN HAKLARI MEVCUT YASALARLA KORUNUYOR"

İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanmaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Petr Fiala, senatoda alınan kararın tecavüze uğrayan kadınlar için olumsuz bir mesaj olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, “İstanbul Sözleşmesi’nin onaylanmaması Çekya’nın yürüttüğü kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkilemez. Çünkü bu konular mevcut yasalarla zaten ele alınmaktadır“ dedi.

"SÖZLEŞME ŞİDDET VAKALARINI AZALTMIYOR"

Çekya’da muhafazakarlar ve yedi Hıristiyan kilisesi tarafından kesinlikle reddedilen İstanbul Sözleşmesi liberaller ve muhafazakarlar arasında derin tartışmalara sebep olmuştu. Sözleşmeye muhalif olanlar, sözleşmenin toplum üzerindeki etkilerinden ve gerçek hedeflerini gizlediğinden endişe duyuyorlar. Bunlar arasında standart kadın ve erkek kavramından sapma, cinsiyet ideolojisinin dayatılması gibi endişeler yer alıyor. Muhalifler, ayrıca sözleşmenin kabul edilmesinin, onu onaylayan ülkelerdeki şiddet vakalarının sayısını azaltmadığına dikkat çekiyorlar.

Öte yandan 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye 2021 yılının Mart ayında, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı.