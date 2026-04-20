Avustralya’nın Melbourne kentinde bir çocuğun hareket halindeki otobüsün kapısına sıkışarak metrelerce sürüklenmesi kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Bir sonraki durağa kadar o şekilde giden çocuk, olaydan yara almadan kurtulurken, sorumlu şoförün işine son verildiği bildirildi.

Akılara durgunluk veren olay, 16 Mart’ta Melbourne’de meydana geldi. İddiaya göre 12 yaşındaki bir çocuğun okul çantası, otobüsün kapıları kapanırken arada sıkıştı. Çantasını kurtaramayan çocuk, bir anda hareket eden aracın dışında kaldı. Panik içinde tek koluyla otobüse tutunan çocuk, sürüklenmemek için büyük bir çaba sarf etti.

ANNESİ O ANLARI PAYLAŞTI

Annesi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede geniş kitlelere ulaşan güvenlik kamerası görüntüleri, olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde çocuğun, bacaklarını asfaltla temas ettirmemek için havaya kaldırdığı, bu sırada büyük bir korku ve panik yaşadığı açıkça görülüyor. Çocuğun metrelerce bu şekilde sürüklendiği, otobüsün ise ancak bir sonraki durakta durduğu anlaşılıyor.

ABC'nin aktardığına göre talihsiz çocuk, araç durduğunda kendi imkanlarıyla kurtulabildi.

Avustralyada pes dedirten dakikalar! Otobüsün kapısına sıkışan çocuk metrelerce sürüklendi

ŞOFÖRÜN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Görüntülerin kamuoyunda büyük tepki toplaması üzerine otobüs firması hızla iç soruşturma başlattı. Şirket yetkilileri olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, yapılan inceleme sonucunda şoförün görevine son verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca yolcu güvenliğinin en temel öncelik olduğu belirtilerek, benzer olayların yaşanmaması için eğitim ve denetim süreçlerinin yeniden gözden geçirileceği ifade edildi.

Yaşanan olayda çocuğun ciddi şekilde yaralanmadığı, ancak olayın psikolojik etkilerinin devam ettiği kaydedildi. Anne, oğlunun büyük bir travma yaşadığını belirterek hem şoförün hem de otobüs şirketinin ihmali nedeniyle hesap vermesi gerektiğini savundu.

Öte yandan olayla ilgili resmi soruşturma başlatılırken, Victoria Eyaleti Başbakanı Jacinta Allan da aileye destek mesajı ileterek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

