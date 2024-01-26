Ayı saldırısından kurtulmak için bulduğu çözüm tüyleri diken diken etti

Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısına uğradı. Turistin saldırıdan kurtulmak için bulduğu çözüm şoke etti. Kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenilen turistin hayati tehlikesi yok.

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Ocak 2024 12:17 - Güncelleme: 26 Ocak 2024 12:22 - Güncelleme:

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