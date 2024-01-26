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    • Ayı saldırısından kurtulmak için bulduğu çözüm tüyleri diken diken etti

    Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısına uğradı. Turistin saldırıdan kurtulmak için bulduğu çözüm şoke etti. Kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenilen turistin hayati tehlikesi yok.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ayı saldırısından kurtulmak için bulduğu çözüm tüyleri diken diken etti
    Tayland, Haber

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tayland'ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde dün meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği vahşi ayının saldırısına uğradı.

    Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna'nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafese meyve koymak için kolunu demir parmaklıklardan içeri sokan Specogna, ayı tarafından kafese doğru çekildi.

    Ayı saldırısından kurtulmak için bulduğu çözüm tüyleri diken diken etti

    Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Tayland
    Haberler > Dünya > Ayı saldırısından kurtulmak için bulduğu çözüm tüyleri diken diken etti
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