Ayı saldırısından kurtulmak için bulduğu çözüm tüyleri diken diken etti
Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısına uğradı. Turistin saldırıdan kurtulmak için bulduğu çözüm şoke etti. Kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenilen turistin hayati tehlikesi yok.
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tayland'ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde dün meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği vahşi ayının saldırısına uğradı.
Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna'nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafese meyve koymak için kolunu demir parmaklıklardan içeri sokan Specogna, ayı tarafından kafese doğru çekildi.
Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.