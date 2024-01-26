Artvin'de drona kartal saldırdı, irtifa kaybederek düştü
Artvin'de havadaki dron, kartal saldırısına uğradı. Kartalın pervanesini parçaladığı dron, irtifa kaybederek düştü.
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde kayma riski bulunan bir tüneli görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) Artvin muhabirinin dronuna kartal saldırdı.
Kartal, dronun pervanelerini pençesiyle zarar verdi. Pervaneleri zarar gören dron irtifa kaybederek düştü.
Dron düşmenin etkisiyle hasar alırken, kartalın saldırısı dron kamerasına saniye saniye yansıdı.