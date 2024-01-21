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    Facianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Hatay'da bir mahallede deprem öncesi ve sonrası drone ile çekilen görüntüler yürek burktu. Görüntüler 6 Şubat depremlerinin yıkımını gözler önüne serdi. Drone pilotu Alper Şener, çekim yaptığı mahalleye ilişkin "2023 Aralık ayında aynı noktadan bir görüntü daha almak istedim ne yazık ki kadrajıma giren binaların hemen hemen yüzde 85’i yıkıldı" dedi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve binlerce bina yıkılmıştı. Deprem sonrası hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla şehirden geriye bir şey kalmazken, binaların yerini araziler aldı. Drone pilotu Alper Şener, 6 Şubat depremleri öncesi çektiği Antakya'nın Odabaşı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi’ni Aralık 2023'te yeniden görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin oluşturduğu yıkımı gözler önüne serdi.

    Facianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası

    “2015 yılından itibaren Antakya’yı kayıt altına almaya başladığını ve depremin yıkımını dünyaya duyurmak için çekimlerine devam ettiğini belirten Şener, “2015 yılından beri Antakya’nın bir çok cadde ve sokağını kayıt altına almaya başladım. Bunları arşivleyerek gelecek nesillere aktarmak istedim. Bir yandan da Hatay’ın turizmini ön plana çıkartıp sosyal medya üzerinden bölgeye gelemeyen insanlara izletmek amacıyla başladım.

    Facianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası

    Depremden sonra çekim yaptığım bir çok yer yıkıldı geriye sadece enkaz kaldı. Çekimlerime ara vermedim. Antakya’yı kayıt altına almaya devam ettim. Çünkü bunlar bizim için tarih niteliği taşıyan belgelerdi. Antakya’nın öncesi ve sonrası durumu çok önemli.

    Facianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası

    Antakya’daki yıkımının boyutunu bilmeyen çok fazla insan var. Bunları sosyal medya üzerinden elimden geldiğince farklı insanlara duyurmak istedim. Yurt dışından bu videoları takip edip izleyen çok insan var” dedi.

    Facianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası

    "BİNALARIN YÜZDE 85'İ YIKILDI"

    2019 yılında görüntülediği mahallede bulunan binaların yüzde 85’inin deprem sonrasında yok olduğunu belirten Şener, “Bende kendi çapımda Antakya’daki yıkımı duyurmak istedim bunu yapmaya devam ediyorum. Bu görüntüler beni ve bir çok insanı derinden etkiledi.

    Facianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası

    Odabaşı Mahallesi 2019 yılında tam Defne Hastanesi’nden başlayarak Öğretmenler Sitesi’ne drone uçuşu gerçekleştirmiştim. 2023 Aralık ayında tekrar aynı noktadan bir görüntü daha almak istedim ne yazık ki kadrajıma giren binaların hemen hemen yüzde 85’i yıkıldı.

    Facianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası

    Antakya’da sadece Odabaşı değil hangi mahallesine giderseniz gidin durum bu şekilde” şeklinde konuştu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HatayDeprem
    Haberler > Gündem > Facianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası
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