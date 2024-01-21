Facianın boyutu gözler önünde: Drone görüntüleriyle Hatay'ın öncesi ve sonrası

21 Ocak 2024 10:30 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2024 10:30

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’ın Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve binlerce bina yıkılmıştı. Deprem sonrası hasarlı binaların enkazlarının kaldırılmasıyla şehirden geriye bir şey kalmazken, binaların yerini araziler aldı. Drone pilotu Alper Şener, 6 Şubat depremleri öncesi çektiği Antakya'nın Odabaşı Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi’ni Aralık 2023'te yeniden görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler depremin oluşturduğu yıkımı gözler önüne serdi.

“2015 yılından itibaren Antakya’yı kayıt altına almaya başladığını ve depremin yıkımını dünyaya duyurmak için çekimlerine devam ettiğini belirten Şener, “2015 yılından beri Antakya’nın bir çok cadde ve sokağını kayıt altına almaya başladım. Bunları arşivleyerek gelecek nesillere aktarmak istedim. Bir yandan da Hatay’ın turizmini ön plana çıkartıp sosyal medya üzerinden bölgeye gelemeyen insanlara izletmek amacıyla başladım.

Depremden sonra çekim yaptığım bir çok yer yıkıldı geriye sadece enkaz kaldı. Çekimlerime ara vermedim. Antakya’yı kayıt altına almaya devam ettim. Çünkü bunlar bizim için tarih niteliği taşıyan belgelerdi. Antakya’nın öncesi ve sonrası durumu çok önemli.

Antakya’daki yıkımının boyutunu bilmeyen çok fazla insan var. Bunları sosyal medya üzerinden elimden geldiğince farklı insanlara duyurmak istedim. Yurt dışından bu videoları takip edip izleyen çok insan var” dedi.

"BİNALARIN YÜZDE 85'İ YIKILDI"

2019 yılında görüntülediği mahallede bulunan binaların yüzde 85’inin deprem sonrasında yok olduğunu belirten Şener, “Bende kendi çapımda Antakya’daki yıkımı duyurmak istedim bunu yapmaya devam ediyorum. Bu görüntüler beni ve bir çok insanı derinden etkiledi.

Odabaşı Mahallesi 2019 yılında tam Defne Hastanesi’nden başlayarak Öğretmenler Sitesi’ne drone uçuşu gerçekleştirmiştim. 2023 Aralık ayında tekrar aynı noktadan bir görüntü daha almak istedim ne yazık ki kadrajıma giren binaların hemen hemen yüzde 85’i yıkıldı.

Antakya’da sadece Odabaşı değil hangi mahallesine giderseniz gidin durum bu şekilde” şeklinde konuştu.