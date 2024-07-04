Ayin izdihamında bilanço artıyor! Sayı 123'e yükseldi

Uttar Pradeş Başbakan Yardımcısı Brajesh Pathak, 23 yaralının hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü belirtti.

Pathak, başlatılan soruşturmada ayini yöneten Hint guru 'Bhole Baba' lakaplı Narayana Sakar Hari'nin adının geçmediğine yönelik eleştirilere, "Önce konuyla ilgili rapor gelsin. Ne kadar iyi bağlantıları olursa olsun kimse bağışlanmayacak" cevabını verdi.

HARİ'NİN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Yaşanan hadisenin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen henüz gözaltına alınan olmadı. Öte yandan, ayini yöneten Hari'nin nerede olduğu halen bilinmiyor.

Hari'nin avukatı A.P. Singh, müvekkilinin soruşturma için hem polisle hem de eyalet yönetimiyle işbirliği yapacağını duyurdu.

İLK İNCELEME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yetkililer, izdihamın neden ve nasıl oluştuğuna dair inceleme başlattı. İncelemeler sonucu elde edilen ilk bilgilere göre, olayın yaşanmasında aşırı kalabalık, kötü planlama, alandaki çıkışların yetersiz olması ve olumsuz hava koşullarının etkisi büyük.

Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, etkinliği yöneten Hint guru Hari'ye dokunabilmek için sahneye akın eden kalabalığın, olayın yaşanmasında etkili olduğunu belirtmişti.