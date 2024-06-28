Hindistan'da havalimanının çatısı çöktü! 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Hindistan'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nın çatısının bir bölümü çöktü. Bir kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı olayın ardından terminaldeki uçuşlar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Hindistan'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle birçok eyalet sular altında kaldı, su baskınları nedeniyle trafik aksadı. Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda ise korkunç bir kaza meydana geldi.

Havalimanında iç hat uçuşları için kullanılan Terminal 1'in çatısının bir bölümü aşırı yağışlardan dolayı çöktü. Havalimanı yetkilileri, üzerine demir kirişlerin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Hindustan Times'ın haberine göre; yetkililer, enkazın kaldırılması ve mahsur kalanların kurtarılması için 1 numaralı terminaldaki uçuşların geçici süreliğine askıya alındığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ""T1'den kalkan ve T1'e varan tüm Indigo ve SpiceJet uçuşları, başka bir duyuruya kadar yeniden planlanıyor. Indigo uçuşları T2 ve T3'ten, SpiceJet uçuşları ise T3'ten gerçekleştirilecek. Bu uçuşlarda seyahat etmesi planlanan tüm yolcuların, daha fazla güncelleme için Indigo ve SpiceJet ile iletişime geçmelerini rica ediyoruz" denildi.

Havalimanı ayrıca Delhi'de yoğun yağış nedeniyle yollarda trafik sıkışıklığının yaşanmaması için yolculardan hava durumunu kontrol etmelerini istedi.

Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, çatı dışında bazı destek kirişlerinin de çökmesiyle terminaldeki yolcu alma ve bırakma alanındaki bazı araçlar da zarar gördü.