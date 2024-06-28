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Üstü çıplak buldular, ölü zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

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Üstü çıplak buldular, ölü zannettiler! Gerçek bambaşka çıktı

Dünya Haberleri

Hindistan'ın Telengana kentinde bulunan Hanamkonda Göleti'nde bir erkeğe ait cansız beden olduğu ihbarı yetkilileri harekete geçidi. Olay yerine gelen ekipler erkek cesedini gölden çıkarmak için hamle yapınca neye uğradığını şaşırdı.

Hindistan'ın Telangana kentinin Warangal bölgesinde yerel halk, gölde üstü çıplak hareketsiz bir şekilde yatan erkek bedeni görünce durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri olay yerine giderek cesedi aramaya başladı ve Hanamkonda Göleti'nin sığ sularında bir erkek bedeniyle karşılaştı.

Hindustan Times'ın haberine göre polis, erkek cesedini gölden çıkarmak için hamle yaptığında adam bir anda canlandı. 12 saat aralıksız çalıştığını dile getiren adam ise gölete dinlenmek için girdiğini ve o sırada uykuya daldığını söyledi.

10 GÜN ARALIKSIZ ÇALIŞMIŞ

Mavi kot pantolon giyen adamın sabah 7'den akşam 12'ye kadar suya daldığı ve yerel halkın bu durum üzerine paniğe kapılarak polise telefon etmesine neden olduğu iddia edildi. Adamın ise yakınlardaki bir granit ocağında 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra gölete dalmaya karar verdiği, 12 saatlik yoğun bir günü daha yeni tamamladığı ve sığ sularda dinlenirken yanlışlıkla uykuya daldığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
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