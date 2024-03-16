'Aykırı lider' AB'yi suçladı, Brüksel'i hedef gösterdi: Ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok

Avrupa Birliği'nin aykırı lideri Macaristan Başbakanı Orban, Haziran ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brüksel ve Macaristan'ın özgürlüğü arasında bir tercihte bulunulacağını belirterek, "Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile insan hakları ve Ukrayna konusunda sık sık sorunlar yaşayan, birliğin 'aykırı üyesi' olarak bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

15 Mart Macar Özgürlük Bayramı nedeniyle halka seslenen Orban, yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine ilişkin görüşlerini ve Brüksel'e yönelik eleştirilerini dile getirdi.

"BRÜKSEL'İ ELE GEÇİRMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"

Avrupa Birliği ve Macaristan arasındaki derin ayrılıklara değinerek Brüksel’i sert dille eleştiren Orban, savaş değil barış istediklerini söyledi. Haziranda gerçekleştirilecek seçimlerde Brüksel ve Macaristan'ın özgürlüğünün tercih edileceğini dile getiren Orban, Macar halkının özgürlüğüne ve egemenliğine düşkünlüğünü vurguladı.

"Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok" diyen Orban, köklü bir devlet olduklarını ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) değişimi kendilerinin başlatacağını söyledi.

'AB SAVAŞTAN YANA' İDDİASI

Orban, ülkesinin savaş değil barış istediğini, buna karşın Brüksel’in savaştan yana olduğunu, güvenlik yerine hukukun üstünlüğü adı altında sorunlara yol açtığını, refah yerine mali şantajda bulunduğunu ileri sürdü.

"BU YIL BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Bu yılın dönüm noktası olacağını belirten Orban, "Slovaklar yeniden ayağa kalktı, Çekler uyanıyor, İtalyanlar uyanıyor, Hollandalılar yeniden ayağa kalktı ve Amerikalılar da isyan ediyor. Bu yıl bir dönüm noktası olacak. Yılın başında yalnızdık, yıl sonunda dünyada çoğunluk olacağız" görüşünü paylaştı.

Öte yandan sol eğilimli Macar siyasetçileri Brüksel ile işbirliği yapmakla suçlayan Orban, "Hesaplarının tutmadığını hep birlikte göreceğiz. Onları bekleyen son, hainlerin sonu olacaktır" dedi.