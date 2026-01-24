Londra’da yaşayan 46 yaşındaki Kris Cooke, aylarca süren kas ağrılarını yoğun iş temposuna bağlayarak önemsemedi. Ancak zamanla nefes darlığı da yaşayan sıva ustası, acilen Erith’teki bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde, genç adamın sol akciğerinin söndüğü ve pankreasında agresif bir tümör olduğu tespit edildi. Doktorlar adamın bir yıl ömrü kaldığını açıkladı.

Londra’da sıvacılık yaparak geçinen 46 yaşındaki Kris Cooke, aylarca süren sırt ve kas ağrılarını önce yoğun iş temposuna sonra da gece gördüğü kabuslara bağladı. Ancak zaman geçtikçe nefes darlığı da yaşamaya başlayan Cooke, acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

AKCİĞERİ SÖNDÜ, KALBİNDE PIHTI...

Genç adam, hastanede yapılan tetkiklerin sonucunda acı gerçekle karşı karşıya kaldı. Röntgen ve taramalarda Cooke’un sol akciğerinin söndüğü, kalbinin etrafında çok sayıda kan pıhtısı bulunduğu ve pankreasında bir kitle olduğu tespit edildi.

BİR YIL ÖMRÜ KALDIĞI SÖYLENDİ

Doktorlar, birkaç gün sonra bu kitlenin ileri seviyede pankreas kanserine işaret ettiğini bildirdi. Teşhisten sadece bir gün sonra ise talihsiz adama, kanserin karaciğerine metastaz yaptığı ve ömrünün altı ila on iki ay arasında olduğu söylendi. Şimdi, hastanede kemoterapi tedavisi gören genç sıva ustası, arkadaşlarının başlattığı yardım kampanyasıyla ailesine destek olmaya çalışıyor.

