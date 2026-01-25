Türkiye Gazetesi
Ayn el-Arablı komutan: Kürtleri zulümden kurtarmak istiyoruz
Suriye ordusunun Rakka’daki operasyon merkezini yöneten Kürt komutan Azad Şaabo “Bizim mücadelemiz terörle” dedi. Ayn el-Arab doğumlu olan Şaabo “PKK-YPG’nin Kürtlerin kimliğiyle alakası yok. Kürt halkı bu dinsiz sahtekârlardan kurtarılmalı” diye konuştu
Suriyeli Kürt komutan Azad Şaabo, Kürtleri, PKK-YPG’nin zulmünden kurtarmak için savaştıklarını söyledi. Rakka’daki Suriye ordusunun askerî operasyon merkezinin komutanı olarak görev yapan Ayn el-Arab doğumlu Şaabo, Esad rejimine karşı savaştığını belirtti.
"KÜRT HALKI BU DİNSİZLERDEN KURTULMALI"
Şaabo, “PKK-YPG’nin Kürtlerin tarihiyle, kimliğiyle ve inançlarıyla hiçbir alakası yok. Kürt halkının bu sahtekâr dinsizlerden kurtarılması gerekiyor” dedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR