Güney Asya ülkesi Nepal, bugün itibarıyla resmen 2083 yılına giriş yaptı. Dünyanın geri kalanından yaklaşık 56 yıl 8 ay ileride olan Bikram Sambat takvim sistemi, ülkenin kültürel kimliğinin en güçlü sembolü olarak görülüyor.

Aynı gezegende zaman farklı akıyor! Herkes 2026dayken o ülke 2083e girdi

KÜLTÜREL KİMLİĞİN EN GÜÇLÜ SEMBOLÜ

Güney Asya ülkesi Nepal’de resmi takvim olarak kabul edilen Bikram Sambat, yalnızca tarih belirlemek için kullanılan bir sistem değil, aynı zamanda ülkenin kültürel ve tarihsel kimliğinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Antik dönemlere dayanan bu takvim, dini törenlerden resmi işlemlere kadar günlük hayatın pek çok alanında aktif şekilde kullanılmayı sürdürüyor.

BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANIYOR

Yeni yıl genellikle nisan ayının ortasında başlıyor ve ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu dönemde sokaklar festivallerle dolup taşarken, insanlar geleneksel kıyafetler giyiyor, tapınaklarda ibadet ediyor ve aileler bir araya gelerek yeni yılı karşılıyor.

İKİ TAKVİM BİRLİKTE KULLANILIYOR

Öte yandan, takvimler arasındaki fark özellikle uluslararası ticaret, diplomasi ve teknoloji gibi alanlarda zaman zaman karışıklıklara yol açabiliyor. Bu nedenle resmi belgelerde hem Bikram Sambat hem de Miladi takvim birlikte kullanılıyor.

