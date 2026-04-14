Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki sınır kenti Bint Jbeil'de yaralı bir şahsı intihar dronu ile hedef alarak öldürdü. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ölen kişinin Hizbullah mensubu olduğu ifade edildi.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, kuşatma altına aldığı Bint Jbeil kasabasında aralı olduğu görülen bir şahsa "FPV" (First Person View-Birinci Şahıs Görüşü)" teknolojisi ile donatılmış insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi. Yaralı şahsın öldüğü öğrenildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ifade edildi. İsrail, bir Hizbullah savaşçısını "etkisiz hale getirdiğini" açıkladı.

İsrail'in Lübnan'daki katliamı sürüyor: Yaralı bir şahıs dronla öldürüldü, o anlar kamerada

İsrail saldırılarının ülke genelinde büyük bir insani felakete yol açtığını belirten Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini ve ülkenin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı. "İsrail saldırıları büyük insani felakete yol açtı, ülke acil yardıma muhtaç." diyen Avn, yerinden edilmenin etkilerinin ateşkes sağlansa dahi uzun süre devam edeceğine dikkati çekti.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası