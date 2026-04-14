İtalyan dergiden İsrail'i çıldırtan kapak! Başlığı ise gündem oldu
İtalyan dergisi L’Espresso’nun, bir İsrail askerinin Filistinli bir kadınla alay ettiği ana ait fotoğrafı "İstismar" başlığıyla kapağına taşıması, dergi ile Tel Aviv arasında büyük bir krize yol açtı. İsrail’in "sahte ve manipülatif" suçlamalarına dergi yönetimi, olayın video görüntülerini yayımlayarak cevap verdi.
- L'Espresso dergisinin kapağında, 'İstismar' anlamına gelen 'L'abuso' başlığıyla İsrailli bir askerin Filistinli bir kadını taciz ederken çekildiği iddia edilen bir görsel kullanıldı.
- Kapakta ayrıca Batı Şeria'nın işgali, Gazze'nin yok edilmesi, Lübnan'da ilerleme kaydedilmesi, Suriye'de sınır ihlali, İran'a karşı savaş açılması, etnik temizlik ve katliamlar gibi konulara değinilerek Siyonist sağın 'Büyük İsrail'e şekil verdiği iddia edildi.
- İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled, kapağın kamuoyunu yanıltıcı olduğunu, görselin bağlamından koparıldığını ve antisemitizmi körüklediğini savunarak dergiyi eleştirdi.
- Bazı İsrail yanlısı çevreler fotoğrafın kurgu veya sahte olduğunu ileri sürerken, L'Espresso yönetimi fotoğrafın gerçek olduğunu kanıtlamak için video görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
- Dergi yönetimi, amaçlarının bölgedeki gerçekleri ve 'istismarı' belgelemek olduğunu belirtti.
İtalya’nın en prestijli yayınlarından biri olan L’Espresso, son sayısında İsrail’in bölgedeki askeri operasyonlarını ve Filistinlilere yönelik zulmünü çok sert bir dille hedef aldı. Derginin kapağında İsrailli bir askerin Filistinli bir kadını taciz ederken çekildiği iddia edilen bir kare kullanılırken, görsele, ‘İstismar’ anlamına gelen ‘L’abuso’ başlığı atıldı.
Öte yandan kapakta şu ifadeler yer aldı:
"Batı Şeria'nın işgali, yerleşimcilerle işbirliği yapan askerlerle birlikte gerçekleşti. Gazze yok edildi. Lübnan'da ilerleme kaydedildi. Suriye'de sınır ihlal edildi. İran'a karşı savaş açıldı. Etnik temizlik ve katliamlar yapıldı. Siyonist sağ, Büyük İsrail'e işte böyle şekil veriyor."
Bu yayın, İsrail’in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled’in tepkisini çekti. Peled, kapağın kamuoyunu yanıltıcı olduğunu, görselin bağlamından koparıldığını ve bu tür içeriklerin antisemitizmi (Yahudi düşmanlığı) körüklediğini savundu. Peled, "L'Espresso'nun son kapağının manipülatif kullanımını şiddetle kınıyoruz. Bu görüntü, İsrail'in bir arada yaşamak zorunda olduğu karmaşık gerçekliği çarpıtıyor, stereotipleri ve nefreti körüklüyor." ifadelerini kullandı.
Hatta İsrail yanlısı bazı çevreler, fotoğrafın tamamen kurgu veya sahte olduğunu ileri sürdü.
DERGİDEN ÇOK KONUŞULACAK CEVAP
Tartışmaların büyümesi üzerine geri adım atmayan L’Espresso yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Dergi, fotoğrafın gerçek bir ana ait olduğunu kanıtlamak için olayın video görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Haberin arkasında durduklarını belirten dergi yetkilileri, amaçlarının bölgedeki gerçekleri ve "istismarı" belgelemek olduğunu vurguladı.
İsrail basınından çarpıcı uranyum iddiası! ABD, İran'dan dondurmasını istedi
Uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulan görsel, İsrail’in Filistinlilere yönelik bölgede gerçekleştirdiği katliam ve işkenceyi bir kez daha gözler önüne serdi.