Arka bahçelerindeki çiti onarmak için toprağı kazan evi bir çift 70 adet altın sikke buldu. 1530'lu yıllarda saklanan hazine çifte 23 milyon liralık bir servet kazandırırken, tarihi gerçekler gün yüzüne çıktı.

İngiltere’nin güneyinde yaşayan bir çift, arka bahçelerindeki çiti onarmak için kazı yaparken 70 adet altın sikke buldu. Hampshire nölgesindeki Milford-on-Sea adlı sahil kasabasında yapılan bu keşif, Tudor dönemine ait tarihi gerçekleri de ortaya çıkardı.

Çamurlu sikkeleri Nisan 2020 tarihinde topraktan çıkaran çift, hızlı bir yıkamanın ardından buldukları paraların altın olduğunu ve üzerindeki portrelerin yüzlerce yıl sonra bile hala parlaklığını koruduğunu fark etti.

Sikkeler daha sonra Oxford'daki Ashmolean Müzesi uzmanları tarafından incelendi. Müze uzmanı John Naylor, hükümdarların parayı otorite yansıtmak için nasıl kullandığını araştıran bir ekip kurarak, sikkelerdeki izleri bilinen darphane desenleriyle karşılaştırdı. Uzmanlar, ince çizikler ve net yazı karakterleri sayesinde paraları İngiliz saltanatı dönemlerine göre sıralamayı başardı.

SİKKELERİN ÜZERİNDEKİ DETAYLAR TARİHİ AYDINLATTI

Sikkelerde, Henry VI'dan Henry VIII'e kadar uzanan hükümdarların yüzleri ve Latin unvanları görülüyor. Bazı parçalar, evlilik yoluyla bağlantılı kraliçelerin baş harflerini taşıyor. Özellikle Henry'nin yanındaki kraliçenin baş harfi, bir sikkenin basıldığı zamanı daraltmaya yardımcı oldu. En yeni sikkelerin, paranıngömülme tarihini belirlemesi nedeniyle, bulunan hazinenin 1530'ların sonlarına ait olduğu belirlendi.

Bununla birliktei uzmanlar hazinenin yüz yıldan fazla bir zaman dilimini kapsadığını ortaya çıkardı. Bu durum, paranın tek bir kişiye ait olmasını zorlaştırırken, bir kuruma ait olma ihtimalini güçlendirdi. Koleksiyonda, çeşitli Hristyan mezheplerine ait sembollerin yer alması, saklanan paranın hem günlük alışverişten hem de resmi ödemelerden geldiğini ortaya koydu.

HAZİNEYİ KİM, NEDEN SAKLADI?

1534'te İngiliz Parlamentosu, Henry VIII'i İngiltere Kilisesi'nin başı ilan eden ve Katolik Roma ile bağları koparan bir yasa çıkardı. Ardından Kraliyet ajanları manastırlara ve manastır evlerine karşı harekete geçerek devleti finanse etmek için arazi, çeşitli eşyalar ve paraya el koydu. İngiliz tarihinde "Dini Kuruluşların Feshi" olarak bilinen buolay, Henry VIII'in saltanatının sonlarında zirveye ulaştı.

Altın sikkelerin bulunduğu Milford-on-Sea, bir zamanlar arazi sahibi olan ve kira toplayan dini kurumların yakınında bulunuyordu.

Naylor, "Bazı kiliselerin, uzun vadede ellerinde tutmayı umarak servetlerini saklamaya çalıştığını biliyoruz. Bu motivasyon zamanlamaya uyarken, hazine aynı zamanda müsadere korkusu yaşayan bir tüccara veya aileye de ait olabilir” ifadelerini kullandı.

REKOR FİYATA ALICI BULDU

Öte yandan, bulunan 70 altın sikke İsviçre’nin başkenti Zürih'te gerçekleşen bir müzayedede, 380 bin sterline (yaklaşık 23 milyon TL) alıcı buldu.

