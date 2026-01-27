Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Fransa Dışişleri Bakanı Barrot Ankara’da kameralar karşısına geçti. Türkiye-Avrupa Birliği hattında Gümrük Birliği, vize, NATO ve Gazze başlıkları masadaydı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile Ankara’da bir araya geldi. İki bakanın görüşmesinde vize serbestisi, savunma sanayi kısıtlamaları ve Avrupa güvenliği öne çıkan başlıklar oldu.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğine dikkat çekti:

"Değerli basın mensupları, bugün kıymetli mevkidaşım, dostum Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'yu ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kendisine ve kıymetli heyetine huzurlarınızda bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bugün çok verimli görüşmeler yaptık. Türkiye-Fransa ilişkilerine değindik. Fransa-Avrupa Birliği ilişkilerine ve Fransa ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bölgesel ve küresel konuları detaylıca ele alma imkanımız oldu.

Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde hem Sayın Macron hem Sayın Erdoğan, gerçekten Türkiye-Fransa ilişkilerinin daha da ileri taşınması için bizlere siyasi direktiflerini vermiş durumdalar. Biz iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, siyasi ve diğer alanlardaki ilişkileri nasıl daha iyiye taşıyabiliriz diye var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği konularında da şu anda mevcut olan tıkanıklığı nasıl aşabiliriz, neler yapılabilir; bu konularda da değerli mevkidaşımla görüş alışverişinde bulunduk. Biliyorsunuz şu anda önümüzde aslında birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi. Yani bu konuyu nasıl ilerletebiliriz, neler yaparız, diğer birtakım aramızda var olan konular neler, onları da görüştük."

AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN İKİ KRİTİK HEDEF

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut tıkanıklıklar masaya yatırıldı. Türkiye-Avrupa hattında atılabilecek adımlar Fransa ile detaylı şekilde ele alındı.

Bakan Fidan "Şu anda önümüzde aslında birkaç tane hedef var. Bunlardan biri Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi, diğeri de vize serbestisi anlaşmasının devreye girmesi." dedi

NATO VE AVRUPA GÜVENLİĞİNDE ORTAK ROL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Fransa’nın NATO içindeki rolü ve Avrupa güvenliği başlıklarını ele aldıklarını söyledi. Fidan, ortak basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa güvenliği kapsamında NATO içerisinde neler yapılabilir, bunu değerlendirdik. İki ülkenin hem NATO’da hem Avrupa güvenliğinde oynadığı önemli rolü dikkate aldık."

GAZZE VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADAYDI

Bakan Fidan, bölgesel ve küresel gelişmelerin toplantının önemli bölümünü oluşturduğunu söyledi.

"Suriye, Gazze, İran’daki gelişmeler, Akdeniz güvenliği ve Rusya-Ukrayna savaşı görüşmelerimizin önemli bölümünü oluşturdu."

Gazze’de yaşananlar ve İsrail’in saldırıları da görüşmede ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

DEAŞ VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KONUŞULDU

Fidan, terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna savaşına dair son durumun da gündeme geldiğini söyledi.

"DEAŞ’a karşı mücadelenin kesintisiz devam etmesi için neler yapılması gerektiğini konuştuk. Rusya-Ukrayna görüşmelerinde gelinen son aşamayı da değerlendirme imkanı bulduk."

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİNDE GENİŞ GÜNDEM

İki ülke arasındaki temasların geniş bir çerçevede ele alındığını söyleyen Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Fransa ilişkilerinin konu setinin ne kadar geniş olduğunu bu görüşmelerde bir kez daha gördük. Gerçekten çok verimli görüşmeler oldu."

Bakan Fidan, toplantının ardından Fransa heyetine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

BARROT: TÜRKİYE KİLİT BİR ORTAK

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Türkiye ile yakın ve sürekli bir iş birliği içinde olduklarını söyledi. Bu iş birliğinin hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde önemli olduğunu ifade eden Barrot, terörle mücadelenin ortaklığın temel unsurlarından biri olduğunu dile getirdi. DEAŞ tehdidinin de bu kapsamda ele alındığını söyledi.

UKRAYNA, RUS PETROLÜ VE GÖLGE FİLO MESAJI

Barrot, Ukrayna’ya desteğin süreceğini belirterek, Fransa’nın Türkiye’nin Ukrayna için oluşturulan gönüllüler koalisyonuna katılımını desteklediğini söyledi. Rus petrolü ve Rusya’nın "gölge filosu" üzerindeki baskının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Gazze konusunda Türkiye’nin garantör ülkeler arasında yer aldığına da dikkat çeken Barrot, Türkiye ve Fransa’nın iki devletli çözüm sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Gazze’ye gönderilen insani yardımların geçişine izin verilmesi gerektiğini ifade eden Barrot, Refah Sınır Kapısı’nın bir iki gün içinde açılacağı yönünde bilgiye sahip olduklarını aktardı.

Barrot, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçlerini desteklediklerini söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelenin de ikili ilişkilerde önemli bir başlık olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 23 milyar euronun üzerine çıktığını hatırlatan Barrot, bu rakamı daha da artırmak istediklerini söyledi. Avrupa’nın stratejik bağımsızlığı için Türkiye-Fransa ortaklığının kritik önemde olduğunu ifade etti.

Barrot, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’nin yeniden inşa sürecine de değinerek, Fransa’nın deprem sonrası insani yardımlarla Türkiye’nin yanında olduğunu söyledi.

