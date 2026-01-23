Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Balkan ülkelerinin dışişleri bakanlarını İstanbul’da bir araya getirdi. Türkiye liderliğindeki Balkan Barış Platformu ikinci kez toplandı.

Türkiye, Balkanlar’da diplomatik merkez olma rolünü bir kez daha pekiştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan üst düzey diplomatları İstanbul’da ağırladı.

Türkiye’nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu’nun ikinci toplantısı kapsamında Balkan ülkelerinin dışişleri bakanları İstanbul’da bir araya geldi.

Platform, Temmuz 2025’te yapılan ilk toplantının ardından ikinci kez toplandı.

TÜRKİYE LİDERLİĞİNDE BÖLGESEL SAHİPLENME VURGUSU

Toplantının merkezinde “bölgesel sahiplenme” ilkesi yer aldı. Türkiye, Balkan ülkelerinin kendi sorunlarını yine bölge içi mekanizmalarla çözebileceği anlayışını öne çıkardı.

Platformun, mevcut uluslararası çerçevelere alternatif değil, onları tamamlayan ve güçlendiren bir yapı olduğu mesajı verildi.

Türkiye, Balkanlar’da istikrarı kalıcı hale getireceği görüşünü masaya koydu.

İKİLİ GÖRÜŞMELERLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

Bakan Fidan, zirve kapsamında İstanbul’a gelen her dışişleri bakanıyla ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde siyasi diyalog, ekonomik işbirliği ve bölgesel sorunlar ele alındı. Türkiye, Balkan başkentleriyle doğrudan temaslarını yoğunlaştırarak diplomatik etki alanını genişletti.

GÜNDEM TEKNOLOJİ, ENERJİ VE LOJİSTİK

Balkan Barış Platformu’nun bu yılki toplantısı, somut işbirliği başlıklarına odaklandı. Enerji güvenliği, dijitalleşme, ulaşım ağları, yüksek teknoloji ve lojistik entegrasyon öne çıkan konular arasında yer aldı. Türkiye, bölgesel projelerde merkez ülke olma hedefini bu başlıklar üzerinden güçlendirdi.

GÖÇ VE SINIR GÜVENLİĞİ MASADAYDI

Bakanlar, Avrupa’ya uzanan ve uzun süredir sorun oluşturan “Balkan rotası”nı da kapsamlı şekilde ele aldı. Sınır yönetimi ve düzensiz göçle mücadele başlıkları, toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Türkiye, bu alanda da bölgesel koordinasyonun artırılmasını savundu.

AB MESAJI: UYUMLU VE GERÇEKÇİ GENİŞLEME

Avrupa Birliği sürecine ilişkin değerlendirmelerde, genişleme politikasında daha dengeli ve gerçekçi bir yaklaşım çağrısı yapıldı. Türkiye, her Balkan ülkesinin kendi koşullarının dikkate alındığı, tek tip olmayan bir genişleme anlayışının önemine değindi.

