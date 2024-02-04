Balkon çöktü, poz veren kadınlar ikinci kattan düştü! 2'si ağır 13 yaralı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Şubat 2024 21:09 - Güncelleme: 4 Şubat 2024 21:37 - Güncelleme:

Tayland, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Tayland'da ikinci katta bulunan ve fotoğraf çekimi için bir grup kadının üzerine çıktığı balkon çöktü. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kadın yaralandı.