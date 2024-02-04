Balkon çöktü, poz veren kadınlar ikinci kattan düştü! 2'si ağır 13 yaralı
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tayland'da ikinci katta bulunan ve fotoğraf çekimi için bir grup kadının üzerine çıktığı balkon çöktü. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kadın yaralandı.
Tayland'ın Chiang Mai kentinde seminere katılmak üzere bir otelde bulunan bir grup kadın, ikinci kattaki balkonda kameraya poz verirken bahçeye düştü.
2'Sİ AĞIR 13 YARALI
Kazaya dair açıklamada bulunan Polis Şefi Chalit Thipkham, Ban Chang Kham Luang ilçesinde yer alan otelde yerel saatle 07.30 saatlerinde gerçekleşen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kadının yaralandığını duyurdu.
Kaza sonrası otelin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis Şefi Thipkham, yapılan ilk incelemelerde çöken balkon bölümünün binanın imar planında yer almadığını ve sonradan eklendiğinin tespit edildiğini aktardı.
KAZA ANI ANBEAN KAMERADA
Kaza geçiren grubun bölgedeki bir hastanede gönüllü olarak görev yapan kadın sağlık çalışanları olduğu ve bir seminere katılmak üzere otelde bulundukları ifade edildi.
Sabah saatlerinde yaşanan kaza anı, otelin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı