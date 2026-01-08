Almanya’da 3 bin 300 kasanın soyulduğu Sparkasse Bankası vurgununda mağdurlar için hukuki süreç başlıyor. Mağdurların avukatı Figen Özer, zararların karşılanması için dava hazırlığında olduklarını açıkladı.

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde, duvarı delinerek yaklaşık 3 bin 300 kasanın soyulduğu Sparkasse Bankasının mağdurlarının avukatlarından Figen Özer, mağdurların zararlarının giderilmesi için hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi.

Noel tatili sırasındaki (27-28 Aralık) soygunun mağdurları arasında çok sayıda Türk vatandaşı bulunduğuna işaret eden Özer “Mağdurlar öncelikle gerek banka gerekse sigorta şirketleriyle yaptıkları sözleşmeleri dikkatlice incelemeli. Banka ya da sigorta şirketleriyle herhangi bir anlaşmaya imza atmamalılar. Ellerinde video kaydı, fotoğraf, tanık beyanı, fatura veya tutanak gibi deliller varsa bunları mutlaka saklasınlar. Bu delillerle hukuki yola başvurulabilir” dedi.

OLUMLU ADIM ATILMADI

Soygunun ardından bir süre beklediklerini ancak ne bankadan ne de herhangi bir siyasetçi ya da yetkiliden mağdurlara yönelik olumlu bir adım atılmadığını belirten Özer, bu sebeple bir ekip kurarak hukuki mücadeleye hazırlandıklarını ifade etti.

Özer, mahkemede bankanın yeterli güvenlik tedbirleri aldığını savunarak kendisini koruyacağını öngördüklerini dile getirerek “Bu alanlara sadece görevli olanlar veya anahtarları, kilitleri, şifreleri olan birileri buralara girebiliyorsa zaten burada bir kusur, bir mesuliyet söz konusudur” değerlendirmesinde bulundu.

