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Haberler > Dünya > Bankada sistem arızalandı, duyan ATM'ye koştu! Saatler içinde milyonlarca dolar çekildi

Bankada sistem arızalandı, duyan ATM'ye koştu! Saatler içinde milyonlarca dolar çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: BBC
- Güncelleme:
Bankada sistem arızalandı, duyan ATM&#039;ye koştu! Saatler içinde milyonlarca dolar çekildi

Dünya Haberleri  / BBC

38 milyon müşterisi olan bankanın sisteminde arıza meydana geldi, haber hızla yayıldı. Arızayı duyanlar ATM'lerden milyonlarca dolar çekti. Para çekenlerin çoğunu üniversite öğrencileri oluştururken, banka parayı geri alabilmek için çabalıyor.

Etiyopya Ticaret Bankası'nın (CBE) sisteminde meydana gelen arıza vatandaşlar tarafından keşfedildi. Müşteriler, banka hesaplarında bulunandan daha fazla nakit çekebileceklerini keşfettiler ve ATM'lere akın ettiler.

Yerel basında çıkan haberlere göre; yaşanan 'sistem arızası' nedeniyle 40 milyon dolardan fazla para çekildi veya diğer bankalara aktarımı sağlandı.

BÜYÜK KISMI ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÇEKİLDİ

Ülkenin en büyük ticari bankasında meydana gelen bu akılalmaz olay sonrası kurumun işlemleri dondurması birkaç saat sürdü. Banka başkanı Abe Sano, paranın büyük kısmının öğrenciler tarafından çekildiğini söyledi ve yaşanan sorunun mesajlaşma uygulamaları ile yayıldığını belirtti.

Olayın duyulması üzerine kampüs ATM'lerinde uzun kuyruklar oluştu ve Etiyopya'nın batısındaki bir öğrenci, Amharca halkının polis memurları onları durdurmak için kampüse gelene kadar para çektiğini belirtti.

En az üç üniversite, öğrencilere bankadan almış olabilecekleri 'kendilerine ait olmayan parayı' iade etmelerini tavsiye eden açıklamalar paylaştı. Sano, parayı iade edenlerin cezai bir suçla itham edilmeyeceğini söyledi.

82 yıl önce kurulan CBE'de 38 milyondan fazla kişinin hesabı bulunduğu biliniyor. 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: BBC
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