Batı Şeria'da İsrail zulmü! Filistinlilere ait ev ve ahırları yıkıp araçları ateşe verdiler

Batı Şeria'da İsrail zulmü! Filistinlilere ait ev ve ahırları yıkıp araçları ateşe verdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Filistin, Batı Şeria, El Halil, Haber
Anadolu Ajansı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir fabrikanın kamyonlarını ateşe verdi. Yerel basın kaynakları bölgedeki hasarı görüntülerken, fabrika müdürü Muncid el-Cuneydi, İsrailli saldırganların sayısının 150’yi aştığını söyledi. Yaklaşık 70 kişinin tesisin iç avlusuna girdiğini belirten müdür, "Saldırganlar, içindeki ürünlerle birlikte dağıtım araçlarımızı tamamen yaktı." dedi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere zulmetmeye devam ediyor. 

SANAYİ VE TARIM TESİSLERİNİ HEDEF ALDILAR

Filistin haber ajansı WAFA, gaspçı İsraillilerin, Tulkerim kentindeki Beyt Lid kasabası yakınlarındaki sanayi ve tarım tesislerini hedef aldığını ve bir fabrikaya ait dört kamyonu ateşe verdiğini kaydetti.

Batı Şeria'da İsrail zulmü! Filistinlilere ait ev ve ahırları yıkıp araçları ateşe verdiler - 1. Resim

"ARAÇLARIMIZI İÇİNDEKİ ÜRÜNLERLE BİRLİKTE YAKTILAR"

İsraillilerin saldırdığı bölgedeki hasar kaydedilirken yanarak küle dönen kamyonlar görüntülendi. Fabrika müdürü Muncid el-Cuneydi, bölgeye baskın düzenleyen İsrailli saldırganların sayısının 150’yi aştığını ve yaklaşık 70 kişinin tesisin iç avlusuna girdiğini belirterek, "Saldırganlar, içindeki ürünlerle birlikte dağıtım araçlarımızı ve bazı personel araçlarını tamamen yaktı. Ancak biz, faaliyetlerin durmaması için yedek araçlarımızla dağıtıma devam ettik." dedi.

Batı Şeria'da İsrail zulmü! Filistinlilere ait ev ve ahırları yıkıp araçları ateşe verdiler - 2. Resim

EV VE AHIRLARI YIKTILAR

Öte yandan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesinde 'ruhsatsız' oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait bazı evleri ve ahırları da yıktı.

İsrailli saldırganlar geçtiğimiz gün Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bitişiğinde yer alan tarihi Babu'r Rahme Mezarlığına baskın düzenleyerek bazı mezar taşlarını tahrip etmişti. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

