Bebek ürünleri satan Johnson&Johnson'dan bebek katillerine destek! 'Çoluk çocuk demeden hepsini öldürün'

26 Aralık 2023 13:59 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 14:01

Bir yandan ABD ve AB gibi siyasi yapıların İsrail destekçiliği sürerken öte yandan dünyaca ünlü ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın Başkan Yardımcısı Sam Maldonado, sosyal medya hesabı üzerinden skandal dolu bir paylaşıma imza attı.

'ÇOLUK ÇOCUK DEMEYİN HEPSİNİ ÖLDÜRÜN!'

Geçtiğimiz aylarda Netanyahu'nun Gazze'deki siviller için, Tevrat'taki bir ayetin anlamını tahrif edip, "Kutsal kitabımız diyor ki; Amalek'in sana yaptıklarını hatırlamalısın. Şimdi git, Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür." sözüne atıfta bulunarak, İsrail askerlerine 'katliam' emri vermişti.

Johnson & Johnson'ın Başkan Yardımcısı Sam Maldonad ise sosyal medyada yaptığı bir yorumunda, Filistinlileri kastederek, "Eğer durum böyleyse, bombalamanın neden böyle olduğunu şimdi anlıyorum. Hepsini öldür!!!" ifadelerini kullandı.

'NETANYAHU'NUN TANRIDAN ALDIĞI EMİR BUDUR'

İsrail'in saldırıları sürdürülmesinin gerektiğini söyleyen Maldonado, "İsrail'in, böylesi bir düşmanla ilk defa yüz yüze gelmiyor. İncil'de (1. Samuel 15:3) Tanrı İsrail'e şunu emretti: 'Şimdi gidin ve tüm Amalekli ulusunu - erkekleri, kadınları, çocukları, bebekleri, sığırları, koyunları, keçileri, develeri ve eşekleri - tamamen yok edin.' Bu belki de Bibi'nin (Binyamin Netanyahu Filistinlilerle ilgili olarak Tanrı'dan aldığı emirdir." yorumunu paylaştı.

İsrail'e doğrudan veya dolaylı yoldan destek veren markalara bir yenisi eklenirken, sosyal medya kullanıcıları 'Johnson & Johnson' markasının ürünlerini de boykot etme çağrısında bulundu.

'JOHNSON & JOHNSON' MARKASININ ÜRÜNLERİ

Merkezi ABD'de bulunan, kozmetik ve hijyenik ürünler üreten çok uluslu bir şirket olan Johnson & Johnson, kişisel ürünler, tıbbi malzeme ve ilaç üretimi sektöründe dünya liderlerinden biridir. Şirketin bünyesinde barındırdığı markalar şunlardır: