Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bebek ürünleri satan Johnson&Johnson'dan bebek katillerine destek! 'Çoluk çocuk demeden hepsini öldürün'

    Dünyaca ünlü ve ülkemizde de çok sayıda ürünleri bulunan Johnson & Johnson Şirketler Grubunun Başkan Yardımcısı Sam Maldonado, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kadın, erkek, çoluk çocuk, hepsini öldürün!" ifadelerini kullandı. Peki Johnson & Johnson markasının ürünleri nelerdir?

    Bebek ürünleri satan Johnson&amp;Johnson&#039;dan bebek katillerine destek! &#039;Çoluk çocuk demeden hepsini öldürün&#039;
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bir yandan ABD ve AB gibi siyasi yapıların İsrail destekçiliği sürerken öte yandan dünyaca ünlü ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın Başkan Yardımcısı Sam Maldonado, sosyal medya hesabı üzerinden skandal dolu bir paylaşıma imza attı.

    'ÇOLUK ÇOCUK DEMEYİN HEPSİNİ ÖLDÜRÜN!'

    Geçtiğimiz aylarda Netanyahu'nun Gazze'deki siviller için, Tevrat'taki bir ayetin anlamını tahrif edip, "Kutsal kitabımız diyor ki; Amalek'in sana yaptıklarını hatırlamalısın. Şimdi git, Amaleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür." sözüne atıfta bulunarak, İsrail askerlerine 'katliam' emri vermişti.

    Johnson & Johnson'ın Başkan Yardımcısı Sam Maldonad ise sosyal medyada yaptığı bir yorumunda, Filistinlileri kastederek, "Eğer durum böyleyse, bombalamanın neden böyle olduğunu şimdi anlıyorum. Hepsini öldür!!!" ifadelerini kullandı.

    'NETANYAHU'NUN TANRIDAN ALDIĞI EMİR BUDUR'

    İsrail'in saldırıları sürdürülmesinin gerektiğini söyleyen Maldonado, "İsrail'in, böylesi bir düşmanla ilk defa yüz yüze gelmiyor. İncil'de (1. Samuel 15:3) Tanrı İsrail'e şunu emretti: 'Şimdi gidin ve tüm Amalekli ulusunu - erkekleri, kadınları, çocukları, bebekleri, sığırları, koyunları, keçileri, develeri ve eşekleri - tamamen yok edin.' Bu belki de Bibi'nin (Binyamin Netanyahu Filistinlilerle ilgili olarak Tanrı'dan aldığı emirdir." yorumunu paylaştı.

    İsrail'e doğrudan veya dolaylı yoldan destek veren markalara bir yenisi eklenirken, sosyal medya kullanıcıları 'Johnson & Johnson' markasının ürünlerini de boykot etme çağrısında bulundu.

    'JOHNSON & JOHNSON' MARKASININ ÜRÜNLERİ

    Merkezi ABD'de bulunan, kozmetik ve hijyenik ürünler üreten çok uluslu bir şirket olan Johnson & Johnson,  kişisel ürünler, tıbbi malzeme ve ilaç üretimi sektöründe dünya liderlerinden biridir. Şirketin bünyesinde barındırdığı markalar şunlardır:

    • Johnson Baby - Bebek
    • Neutrogena - Vücut bakımı
    • Listerine - Ağız bakımı
    • Le Petit Marseillais - Vücut bakımı
    • OGX - Saç bakımı
    • Neostrata - Vücut bakımı
    • Aveeno - Vücut bakımı
    • Carefree - Kadın hijyen ürünleri
    • o.b. - Kadın hijyen ürünleri
    • Desitin - Cilt bakımı
    • Piz Buin - Güneş kremi
    • Clean & Clear - Cilt bakımı
    • BENGAY başta olmak üzere eczacılık piyasasındaki bazı ilaçlar

     

    Düzenleyen: Selçuk Tayyip Özkorul - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsrailJohnson&Johnson
    Haberler > Dünya > Bebek ürünleri satan Johnson&Johnson'dan bebek katillerine destek! 'Çoluk çocuk demeden hepsini öldürün'
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kızıldeniz'de patlama sesleri! - DünyaKızıldeniz'de patlama sesleri!Bill Gates’in 2024 yılı için seçim tahmini şaşırttı! - DünyaBill Gates’in 2024 yılı için seçim tahmini şaşırttı!Irak'tan ABD'ye sert kınama! - DünyaIrak'tan ABD'ye sert kınama!İsrail’den çarpıcı ‘Hamas’ itirafı: Savaşı kaybettik - Dünyaİsrail’den çarpıcı ‘Hamas’ itirafı: Savaşı kaybettikAzerbaycan, Fransız diplomatları ülkesinden kovdu! - DünyaAzerbaycan, Fransız diplomatları ülkesinden kovdu!Rus çıkarma gemisi 'Novoçerkassk' vuruldu - DünyaRus çıkarma gemisi 'Novoçerkassk' vurulduİsrail'den Kızılay merkezine bombardıman! - Dünyaİsrail'den Kızılay merkezine bombardıman!
    Sonraki Haber Yükleniyor...