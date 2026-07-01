Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir apartmanda çıkan yangın kısa sürede binayı etkisi altına aldı. Polis, binada yaşayan çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Antwerp'in Linkeroever bölgesindeki 10 katlı bir apartman alevlere teslim oldu. Sekizinci kattan yükselen yoğun duman kısa sürede binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, 200'den fazla kişinin yaşadığı apartmanda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.

KOMŞUSUNUN PENCERESİNE ATLAMAYA ÇALIŞTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir kişinin yoğun dumandan kaçmak için balkonundan komşusunun penceresine atlamaya çalıştığı görüldü. Bina sakinlerinden Geert Dewulf, yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkamadıklarını belirterek, "Balkonda bekledik. Yaklaşık 10 dakika sonra itfaiye ekipleri merdivenle gelerek bizi kurtardı." dedi.

Belçikada 10 katlı apartmanda can pazarı! Binayı alevler sardı, kurtulmak için cama çıktılar

İtfaiye ekipleri, dumanın kısa sürede tüm binaya yayılması nedeniyle tahliyenin güçlükle gerçekleştirildiğini, ekiplerin içeride mahsur kalanları bulmak için daire daire arama yaptığını açıkladı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA KURTULANLAR ARASINDA

Yangından kurtarılanlar arasında Antwerp'in eski Belediye Başkanı Bob Cools'un da bulunduğu öğrenildi. Bir bina sakini ise kayınvalidesi ve kayınpederinin tahliye edilerek hastaneye kaldırıldığını, kedilerini kurtarmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını anlattı.

Antwerp İtfaiyesi Sözcüsü Marie de Clercq, yoğun duman ve düşük görüş mesafesinin söndürme çalışmalarını son derece zorlaştırdığını belirterek, ekiplerin güçlükle çalıştığını vurguladı.

Belçikada 10 katlı apartmanda can pazarı! Binayı alevler sardı, kurtulmak için cama çıktılar

Polis, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Görgü tanıkları ise yerel basına yaptıkları açıklamada, yangın öncesinde binanın çatısında çalışma yapıldığını öne sürdü.

Belçika Başbakanı Bart De Wever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Linkeroever'deki korkunç yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralılar ve tahliye edilenler için geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası