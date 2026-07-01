KPSS lisans başvurularının başlamasıyla birlikte adayların gözü ÖSYM AİS başvuru ekranına çevrildi. KPSS başvuru ücreti, başvuruların nasıl yapılacağı ve ödeme işlemlerine ilişkin detaylar en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın katılacağı 2026 KPSS Lisans için başvuruları başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar, başvurularını belirlenen tarihler arasında tamamlayabilecek. Sınav ücretleri ve ödeme yöntemleri de ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte netlik kazandı.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Lisans Kılavuzu'na göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun başvuru ücreti 800 TL olarak açıklandı. Alan Bilgisi sınavına girecek adaylar ise katılacakları her oturum için 500 TL ödeyecek.

KPSS Lisans kapsamında 6 Eylül 2026'da yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna tüm adayların katılması zorunlu olacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KPSS başvuru ücreti ne kadar, nasıl ödenir? KPSS lisans başvuruları başladı

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NEREDEN, NASIL ÖDENİR?

KPSS başvuru ücretleri, ÖSYM AİS sistemi üzerinden ödenebiliyor. Bunun yanı sıra ÖSYM'nin anlaşmalı bankalarının internet şubeleri, mobil bankacılık uygulamaları, ATM'leri ve şubeleri üzerinden de ödeme yapılabilecek.

Başvuru işleminin geçerli sayılabilmesi için sınav ücretinin başvuru süresi içinde yatırılması gerekiyor. Süresi içerisinde ödeme yapmayan adayların başvuruları tamamlanmış sayılmayacak. Bu nedenle adayların hem başvuru hem de ödeme işlemlerini belirtilen tarihler içinde tamamlaması önem taşıyor.

KPSS başvuru ücreti ne kadar, nasıl ödenir? KPSS lisans başvuruları başladı

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 saat 10.30 itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 13 Temmuz 2026 tarihine kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

DHBT SINAVI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığında görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. ÖSYM, başvuru yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemesini ve başvuru sırasında bilgilerini kontrol ederek işlemlerini tamamlamasını tavsiye ediyor.

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