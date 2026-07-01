İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile nisan ayından bu yana yaşadığı sert polemiklerin ve NATO içindeki savunma ambargolarının ardından İtalyan televizyonunda uyarıda bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Retequattro kanalında yayınlanan “10 minuti” programına konuk olarak, son aylarda transatlantik ittifakı sarsan İtalya-ABD gerilimine dair konuştu.

"İZİN VERMEM"

Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesinin ardından yemin törenine katılan tek Avrupalı lider olmasına rağmen, İran savaşıyla birlikte bozulan ilişkileri değerlendiren Meloni, Trump'a üstü kapalı göndermede bulundu:

"Bugün Amerika karşıtı değilim, dün de kimsenin önünde diz çökmemiştim. Batı’nın birleştiğinde daha güçlü olduğuna, İtalya’nın da bu birlik içinde ağırlık kazandığına inanan ve bunun için çalışan biriyim. Bununla birlikte, sağlam ve köklü ilişkiler aynı zamanda dürüstlüğe dayanır; ben dürüst biriyim ve kimsenin ülkeme saygısızlık etmesine izin vermem."

Meloni canlı yayında Trump’a rest çekti: Dürüst biriyim, diz çökmem. Saygısızlığa izin vermem

"MACRON İLE HİÇ TARTIŞMADIM, İLİŞKİLERİMİZ SAMİMİ"

İttifak içi dengelere ve Avrupa kanadındaki iş birliklerine de değinen Meloni, özellikle Fransa ile aralarında kriz olduğu yönündeki iddiaları net bir dille yalanladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak bir sağduyuda buluşabildiklerine değindi:

"Cumhurbaşkanı Macron ile hiçbir zaman tartışmadım, iddiaların aksine ilişkilerimiz son derece samimi. Elbette iki bağımsız devlet olarak dış politika masasında bazen aynı fikirdeyiz, bazen değiliz; ancak bu durum aramızdaki yapıcı ve samimi diyaloğu asla gölgelemiyor."

Meloni canlı yayında Trump’a rest çekti! "Dürüst biriyim, diz çökmem. Saygısızlığa izin vermem"

ÜS GERİLİMİ: "NATO GENEL SEKRETERİ ÇOK YÜZEYSEL DAVRANDI"

İran savaşı esnasında İtalya'nın kendi topraklarındaki Amerikan üslerinin saldırı amaçlı kullanımına sınırlandırma getirmesi üzerine NATO içinde başlayan "lojistik ambargo" tartışmalarına da değinen Meloni, müttefiklerin bütçe eleştirilerini de reddetti. "NATO Genel Sekreteri bu süreçte çok yüzeysel davrandı. Birçok kişinin dikkatini çekmeye çalıştığı o rakamlar, yani İtalya’dan İran yönüne yapılan 500 Amerikan uçuşu, önceki yılların aynı dönemlerindeki benzer rutin hareketliliklerden çok daha düşük. Bu uçuşlar, İtalya’daki Amerikan üslerinin sadece olağan, lojistik faaliyetleri kapsamında yer alıyor. Biz ikili anlaşmalarda öngörülen her şeye izin verdik ancak bu, sınırlarımızın saldırı amaçlı fevri eylemlere kontrolsüzce açılacağı anlamına gelmez." diye konuştu.

"TRUMP’A FISILDAYAN LİDER" KONUMUNDAN "PAPA" DÜELLOSUNA

Meloni ile Trump arasındaki sarsılmaz dostluk, nisan ayında Papa 14. Leo’nun savaşa ve dinin "kutsal savaş" mazereti olarak kullanılmasına karşı çıkmasıyla kopma noktasına gelmişti. Trump’ın Papa’yı "suça karşı zayıf ve dış politikada berbat" olmakla suçlaması üzerine İtalya’da infial oluşmuş ve Meloni, "Trump’ın Papa’ya yönelik sözleri kabul edilemez" diyerek barikat kurmuştu.

Trump ise Meloni’yi korkaklıkla suçlayarak, "Onu cesur sanırdım, yanılmışım. Esas kabul edilemez olan kendisi; çünkü İran’ın nükleer silahı olsa ve fırsat bulsa İtalya’yı iki dakika içinde havaya uçursa umurunda değil" cevabını vermişti. Hafta içindeki G7 Zirvesi'nde kameralara yansıyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın "Tekrar dost musunuz?" sorusuna Meloni'nin "Her zaman dosttuk" demesine rağmen, Trump'ın arka planda hâlâ İtalya tarafından 'terk edildiğinden' dert yandığı öne sürülmekte.

Meloni ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilişkilerinin samimi olduğunu vurgulayarak Avrupa kanadında stratejik özerklik arayışını sürdürüyor.

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