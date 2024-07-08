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Biden yarıştan mı çekiliyor! Doktoru gizlice Beyaz Saray'a gitti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Biden yarıştan mı çekiliyor! Doktoru gizlice Beyaz Saray&#039;a gitti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Donald Trump ile düellosunda ilerleyen yaşı ve yaptığı gaflarla 5 Kasım'da yapılacak seçimler için uygun bir aday olup olmadığı tartışılan ABD Başkanı Joe Biden'ın Parkinson hastası olduğu öne sürüldü. ABD basını Biden'ın doktorunun 8 kez gizlice Beyaz Saray'a gittiğini öne sürdü.

Cumhuriyetçi rakibi Trump ile 27 Haziran gecesi çıktığı canlı yayından sonra ABD Başkanı Joe Biden "adaylıktan çekilmesi" çağrıları hız kazandı. Demokrat Parti'nin üst düzey isimleri yarıştan çekilmesi için harekete geçtiği Biden'den karşı hamle geldi. Aynı zamanda ABD basın Parkinson hastası olduğu öne sürülen Biden'in doktorunun gizlice Beyaz Saray'a gittiğini ortaya çıkardı.

Biden yarıştan mı çekiliyor! Doktoru gizlice Beyaz Saray'a gitti - 1. Resim

BIDEN'DAN ÇEKİLME ÇAĞRILARINA KARŞI MEKTUP

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'deki demokratlara mektup gönderdi. Mektupta, sağlığı ile ilgili tartışmaları ve adaylıktan çekilme çağrılarını reddeden Biden, "Basında ve başka yerlerdeki tüm spekülasyonlara rağmen, bu yarışta kalmaya, bu yarışı sonuna kadar götürmeye ve Donald Trump'ı yenmeye kararlı olduğumu bilmenizi isterim." ifadelerine yer verdi.

Biden yarıştan mı çekiliyor! Doktoru gizlice Beyaz Saray'a gitti - 2. Resim

DOKTURU GİZLİCE BEYAZ SARAYA GİTMİŞ

Cumhuriyetçiler Biden'in Parkinson hastası olduğunu ve doktorunun gizlice Beyaz Saray'a gittiğin iddia etmişti. Söz konusu iddialara karşı ABD basını belgeyi ortaya çıkardı. New York Times’ın ele geçirdiği Beyaz Saray resmi ziyaretçi kayıtlarına göre, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden Dr. Kevin Cannard, Temmuz 2023’ten Mart 2024’e kadar Beyaz Saray’ı 8 kez ziyaret etti.

Hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir nörolog olan Cannard’ın özellikle Biden’ın durumu hakkında görüşmek için mi yoksa Beyaz Saray sağlık ekibiyle ilgisiz toplantıların bir parçası olarak mı orada olduğunun belli olmadığı belirtildi.

Biden yarıştan mı çekiliyor! Doktoru gizlice Beyaz Saray'a gitti - 3. Resim

BEYAZ SARAY YALANLADI

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Cannard'ın ziyaretlerinin içeriği hakkında bilgi vermezken, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi sistemi içindeki uzmanların, sahada çalışan binlerce askeri personeli tedavi etmek için Beyaz Saray’ı ziyaret ettiğini kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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