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    Biden'dan Tayvan resti: Bağımsızlıklarını desteklemiyoruz

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD Başkanı Joe Biden, Çin ile egemenlik tartışmaları yaşayan Tayvan'da iktidardaki DPP'nin adayı Lai'nin kazandığı başkanlık seçimine ilişkin bir soru sorulması üzerine, ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini ifade etti.

    Biden&#039;dan Tayvan resti: Bağımsızlıklarını desteklemiyoruz
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'da Çin karşıtı adayın kazanması sonrasında, "Bağımsızlığı desteklemiyoruz." dedi.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Washington'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin soru üzerine Biden, "(Tayvan'ın) Bağımsızlığı desteklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Washington yönetimi, herhangi bir ülkenin Tayvan'daki seçimlere müdahalesinin kabul edilmez olduğu uyarısında bulunmuştu.

    Öte yandan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, Lai Ching-te'yi zaferinden dolayı kutlarken, Tayvan halkına "sağlam demokratik sistemlerinin ve seçim süreçlerinin gücünü gösterdikleri" için tebriklerini iletmişti.

    Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai'nin zaferiyle sonuçlandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BidenÇinTayvan
    Haberler > Dünya > Biden'dan Tayvan resti: Bağımsızlıklarını desteklemiyoruz
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