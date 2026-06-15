2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Kevin De Bruyne'nin formasını giydiği Belçika, Mohamed Salahlı Mısır'la 1-1 berabere kaldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi.

ABD'nin kuzeybatı kıyısındaki Seattle'da yer alan Lumen Field'da oynanan maçta Mısır öne geçti, Belçika skoru belirledi: 1-1. Mısır'ın golünü 20. dakikada Emam Ashour kaydetti. Belçika'nın golünü ise 66. dakikada Mohamed Hany Eldemerdash kendi kalesine attı.

Kupadaki ilk puanını alan Mısır, bir sonraki maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Turnuvaya puanla başlayan Belçika ise İran ile mücadele edecek.

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