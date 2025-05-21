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Bir ülkeyi sarsan suikast! Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bir ülkeyi sarsan suikast! Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da belediye başkanının özel sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıya uğradı. İki isim de olay yerinde hayatını kaybetti.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ile danışmanı Jose Munoz, araçlarının içinde bulundukları sırada motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Guzman ve Munoz olay yerinde hayatını kaybetti.

Bir ülkeyi sarsan suikast! Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldü - 1. Resim

BASIN TOPLANTISINDA DUYURDU

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki Ximena Guzman ve Jose Munoz silahlı bir saldırıda hayatını kaybetti" dedi.

Sheinbaum, saldırganların bulunması için Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Sekreteri (SSPC) Omar Garcia Harfuch’a talimat verdiğini belirterek, "Bu olayın sorumluları cezasız kalmayacak ve adalet önünde hesap verecek. Soruşturma ayrıntılı şekilde yürütülecek, hükümetin desteği tamdır" şeklinde konuştu.

Bir ülkeyi sarsan suikast! Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldü - 2. Resim

 "TANIDIĞIM EN ZEKİ İNSANLARDAN BİRİYDİ"

Sheinbaum, Meksiko Belediye Başkanı Brugada'ya ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Brugada ise yaptığı açıklamada, "Ximena harika, yorulmak bilmeyen ve nazik bir kadındı. Pepe’yi çocukluğumdan beri tanırım, tanıdığım en zeki ve sorumluluk sahibi insanlardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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