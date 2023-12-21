BM: Gazze'de 570 binden fazla kişi felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya

21 Aralık 2023 20:45 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 20:59

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki duruma ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki dört haneden biri şu an aşırı açlıkla karşı karşıya ve yeni 'Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'na (IPC) göre yeterli gıda, temiz su, sağlık ve sanitasyon hizmetlerine erişim sağlanmadığı takdirde kıtlık riski var." ifadesi kullanıldı.

WFP'nin Gazze'ye yönelik son gıda güvenliği analizi raporunda, Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "IPC raporu, Gazzelilerin yüzde 26'sının (576 bin 600 kişi) gıda kaynaklarını ve başa çıkma kapasitesini tükettiğini ve felaket düzeydeki açlıkla (IPC Faz 5) karşı karşıya olduğunu vurguladı." ifadesi yer aldı.

IPC raporunda, "mevcut yoğun çatışma ve sınırlı insani erişim durumunun devam etmesi halinde gelecek 6 ay içinde kıtlık yaşanma riski bulunduğu" da bildirildi.

"Birçok yetişkin, çocuklar yemek yesin diye aç kalıyor"

Açıklamada Gazze'deki insanların, WFP personeline, günlerini çoğunlukla yemek yemeden geçirdiklerini ve birçok yetişkinin de çocuklar yemek yiyebilsin diye aç kaldıklarını söylediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain, şu ifadeleri kullandı:

"WFP, haftalardır yaklaşan bu felaket konusunda uyarıyordu. Maalesef talep ettiğimiz güvenli ve düzenli erişim olmadan durum çaresiz. Gazze’deki hiç kimse açlık konusunda güvende değil. İnsanların açlıktan ölmesine seyirci kalamayız. Malzemelerin Gazze'ye ulaşması ve sivillerin hayat kurtaran yardımları güvenli şekilde alabilmesi için hemen insani yardım erişimine ihtiyaç var. Şu an en çok ihtiyaç duyulan şey barıştır. WFP, insani ateşkes çağrısını yineliyor. Dünya hayat kurtarmak için bir araya gelmeli."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600’den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.