BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Gıda için canlarını tehlikeye atmaları kabul edilemez"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten İsrail'in soykırım saldırıları altında can çekişen Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çağrı geldi. Guterres, "Filistinlilerin gıda için canlarını tehlikeye atıyor olmaları kabul edilemez bir durum" dedi. Guterres, insani yardım dağıtımı sırasında gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

İsrail, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’nın yürütmekte olduğu insani yardım dağıtımlarını engelleyerek, masum sivillere karşı katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi’nin güneyinde Refah şehrinde insani yardım malzemesi dağıtımı sırasında saldırı düzenleyen İsrail, 3 kişinin ölümüne yol açtı.

İsrail askeri yetkilileri, olay yerinde yaşanan can kayıplarından haberdar olduklarını büyük bir pişkinlikle açıkladı.

Gazze'de yaşanan insani krize karşı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yeni açıklama geldi.

Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yardım arayışında olan Filistinlilerin öldürüldüğüne ve yaralandığına ilişkin raporlardan "dehşete düştüğünü" belirtti. Guterres, "Filistinlilerin gıdaya erişmek için canlarını tehlikeye atıyor olmaları kabul edilemez bir durum" dedi. Guterres, ayrıca durumun incelenmesi için bağımsız bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

İsrail’in dün Refah şehrinde yardım yapılan bölgelerden birinin yakınında 31 kişiyi daha öldürdüğü ve birçok kişiyi yaraladığı kaydedilmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise Gazze’de bugün son 24 saat içerisinde 52 kişinin öldürüldüğünü, 503 yaralının hastanelere sevk edildiğini bildirdi.